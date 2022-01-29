Fenerbahçe 17 yaşındaki Makedon sağ kanat oyuncusu Dashmir Elezi'yi listeye aldı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek vaad eden yeni Elif Elmas'ların da peşine düştü! Geçtiğimiz yıl The Guardian tarafından Wonderkid listesine dahil edilen 17 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sağ kanat oyuncusu Dashmir Elezi için kulübü Shkendija Tetova ile temasa geçildi ve ciddi mesafe kat etti. Birçok Avrupa kulübü ile birlikte Süper Lig temsilcisi Gaziantep'in de peşinde olduğu Dashmir Elezi'yi Sarı-Lacivertliler kaçırmak istemiyor. Elezi'nin, tıpkı vatandaşı Eljif Elmas gibi gelişime çok açık olduğu, ilerleyen yıllarda yüksek meblağlı transferlere imza atabileceği belirtildi. Eljif Elmas, 2019'da Napoli'ye transfer olurken Fenerbahçe'nin kasasına 16.1 milyon Euro bırakmıştı.