Fenerbahçe Burak Kapacak için transfer şartlarını belirledi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Bursaspor'dan 13,5 milyon TL karşılığında transfer ettiği Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli kulüpte ilk 23 haftada ligde hiç süre alamazken, genç oyuncu için gelen teklifler değerlendirilmeye alınmaya başlanmıştı.
BURAK KAPACAK'A GUİMARAES TALİP OLDU
Süper Lig'den bazı kulüplerin yanı sıra Spor Toto 1. Lig kulüplerinden teklif alan Burak'ın son talibi ise Portekiz ekibi Vitoria Guiamaraes olmuştu. Portekiz kulübünün Burak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertliler ise bu transfer için şartlarını belirledi.
SATIN ALMA OPSİYONU ŞART
Fenerbahçe'nin 13.5 milyon TL ödediği Burak'ın Guimaraes'e kiralık transferine sözleşmeye ancak zorunlu satın alma opsiyonu eklenmesi durumunda izin vereceği, bunun dışındaki tekliflere ise kapalı olduğu öğrenildi.