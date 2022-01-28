Sezon başında Fenerbahçe'den önce Bourdeaux'a transferi gündemde olan Burak Kapacak'ın da Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve Sarı-Lacivertli yönetimin onay vermesi halinde bu transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Burak Kapacak bu sezon Fenerbahçe'de sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonspor'a karşı forma giymiş, bu maçta da sadaha 45 dakika kalabilmişti.