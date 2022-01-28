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    • 28.01.2022 20:57
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    • 28.01.2022 21:08
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    Özel Haber | Fenerbahçe Burak Kapacak için kararını verdi! Opsiyon şartı...

    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak için bir süredir Portekiz kulübü Vitoria Guimaraes nabız yoklarken, Sarı-Lacivertliler genç oyuncunun transferi ile ilgili şartları belirledi. Fenerbahçe'nin 13.5 milyon TL ödediği Burak Kapacak'ın Guimaraes'e kiralık transferine sözleşmeye ancak zorunlu satın alma opsiyonu eklenmesi durumunda izin vereceği, bunun dışındaki tekliflere ise kapalı olduğu öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Fenerbahçe Kapacak için kararını verdi!

    Fenerbahçe Burak Kapacak için transfer şartlarını belirledi.

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Bursaspor'dan 13,5 milyon TL karşılığında transfer ettiği Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli kulüpte ilk 23 haftada ligde hiç süre alamazken, genç oyuncu için gelen teklifler değerlendirilmeye alınmaya başlanmıştı.

    BURAK KAPACAK'A GUİMARAES TALİP OLDU
    Süper Lig'den bazı kulüplerin yanı sıra Spor Toto 1. Lig kulüplerinden teklif alan Burak'ın son talibi ise Portekiz ekibi Vitoria Guiamaraes olmuştu. Portekiz kulübünün Burak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertliler ise bu transfer için şartlarını belirledi.

    SATIN ALMA OPSİYONU ŞART
    Fenerbahçe'nin 13.5 milyon TL ödediği Burak'ın Guimaraes'e kiralık transferine sözleşmeye ancak zorunlu satın alma opsiyonu eklenmesi durumunda izin vereceği, bunun dışındaki tekliflere ise kapalı olduğu öğrenildi.

        Sezon başında Fenerbahçe'den önce Bourdeaux'a transferi gündemde olan Burak Kapacak'ın da Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve Sarı-Lacivertli yönetimin onay vermesi halinde bu transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

        Burak Kapacak bu sezon Fenerbahçe'de sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonspor'a karşı forma giymiş, bu maçta da sadaha 45 dakika kalabilmişti.
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