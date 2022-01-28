Ukrayna basını flaş haberi manşetten duyurdu! Beşiktaş'ta Konoplyanka bombası

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yevgen Konoplyanka hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yevgen Konoplyanka'nın Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan haberde, Konoplyanka için Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ve her an bir gelişmenin yaşanabileceği iddia edildi. Ukraynalı yıldızın sözleşmesi 2022 haziranında sona erecekti. Daha önce Dnipro, Sevilla, Schalke formalarını da giyen 32 yaşındaki sol kanat oyuncunun adı geçtiğimiz sezonlarda da Beşiktaş ile birlikte sıklıkla anılmıştı.

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