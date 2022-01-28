Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.01.2022 19:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 20:16
    ABONE OL

    Galatasaray'a Amadou Diawara'dan kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

    Galatasaray'a Amadou Diawara'dan kötü haber geldi. Diawara’nın menajeri Daniele Piraino, La Gazetta Dello Sport’a yaptığı açıklamada Amadou Diawara'nın Roma’dan ayrılacağını doğruladı ancak, “Valencia’ya gitmek istiyor” ifadesini kullandı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Cimbom’a Diawara’dan kötü haber!

    Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Amadou Diawara'dan kötü haber geldi.

    Diawara'nın menajeri Daniele Piraino, La Gazetta Dello Sport'a yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun Roma'dan ayrılacağını doğruladı ancak, "Valencia'ya gitmek istiyor" ifadesini kullandı.

    Roma Genel Menajeri Tiago Pinto ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatan menajer Piraino, "Diawara'nın geleceğine kısa süre içinde karar vereceğiz. Pinto ile yaptığımız toplantıda takımdan ayrılmasına karar verildi. İtalya ve Fransa'dan teklifler alıyoruz. Ama Amadou'nun hayali Valencia için oynamak. İspanyol kulübüne gitmekten mutluluk duyacak" ifadesini kullandı.

    La Gazetta Dello Sport bugün Daniele Piraino ve Tiago Pinto arasında yeni bir görüşme yapılacağını ve bu görüşmeye büyük ihtimalle Diawara'nın da katılacağını belirtti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!
    Haberler Spor Galatasaray'a Amadou Diawara'dan kötü haber! Menajeri resmen açıkladı
        SON DAKİKA