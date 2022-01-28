Trabzonspor Werder Bremen’in kapısını çalmaya hazırlanıyor! Fırtına tecrübeli stoper Ömer Toprak'ı istiyor

Devre arasında 8 transfere imza atan lider Trabzonspor eksik parçayı tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Ocak ayı içerisinde Gigot, Salcedo, Kaan ayhan ve Samet Akaydın ile temasa geçen Bordo-Mavililer istediği sonucu alamamıştı. Trabzonspor'un Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ömer Toprak için yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Werder Bremen ile pazarlık masasına oturacak olan Fırtına, transferi bitirmek için şartları zorlayacak. Bu arada Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen 19 yaşındaki Aral Şimşir için daha önce prensip anlaşmasına varılmış ancak kulübünün sonradan fiyat artırması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bordo-mavililere geri dönüş yapan Midtylland Trabzonspor'a eski şartlarınızın biraz daha üzerinde görüşelim yanıtını verdi. Trabzonspor ise ilk tekliflerinin geçerli olduğunu ve bu şartlarda anlaşabileceklerini söyledi. Rakamsal farklılıkların önemli oranda aradan kalktığı transferin sonuçlandırılması bekleniyor.

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