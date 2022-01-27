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    • 27.01.2022 23:16
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    • 27.01.2022 23:19
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    Şota Arveladze kimdir, kaç yaşında? Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze nereli? Kariyeri...

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından teknik direktör Grant Samuel McCann'le yolları ayıran Hull City, göreve Türk futbolseverlerin yakınadan tanıdığı bir ismi getirdi. Peki, Şota Arveladze kimdir, kaç yaşında? Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze nereli? İşte kariyeri hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Şota Arveladze kimdir, kaç yaşında? Hull City’nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze nereli? Kariyeri...

    İngiltere 2. Ligi ekibi, Gürcü teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından teknik direktör Grant Samuel McCann'le yolları ayıran Hull City, göreve Türk futbolseverlerin yakınadan tanıdığı bir ismi getirdi. Championship ekibi, Şota Arveladze'yle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.Peki, Şota Arveladze kimdir, kaç yaşında? Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze nereli? İşte detaylar!

    Duyuru metninde Gürcü çalıştırıcının üç farklı ülkede 5 farklı takımla 300 maça çıktığı vurgulanırken son olarak Özbekistan'ın FK Pahtakor Taşkent takımıda görev yaptığı hatırlatıldı.

    Şota Arveladze, Hull City'nin başına gelmesiyle ilgili olarak ise, "Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu. Hücum futbolu oynamak için her şeyi yapacağız. Ana hedef her zaman kazanmak olacak" açıklamasını yaptı.

    Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City Kulübü, Haziran 2019'dan beri teknik direktörlük görevini üstlenen Grant McCann ile yollarını ayırmıştı. İngiltere Championship'te 29 puana sahip Hull City, 19. sırada yer alıyor.

        ŞOTA ARVELADZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Şota Arveladze, Gürcü teknik direktör ve forvet mevkiinde oynamış eski futbolcudur. Şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City takımının teknik direktörüdür.

        Kulüp kariyerinde 410 lig maçında 291 gol ve millî takımda çıktığı 61 maçta kaydettiği 26 gol ile Gürcistan'da tüm zamanların en golcü oyuncusudur.

        UEFA Kupası müsabakalarında toplamda 27 gol atması onu turnuva tarihinde 5. sıraya koymaktadır. Bağımsız Gürcü Futbolu'nun en iyi rekoruna sahiptir. Gürcistan Profesyonel Futbol ligi anketinde Gürcistan'ın en iyi oyuncusu seçildi.
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