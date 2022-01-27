Şota Arveladze kimdir, kaç yaşında? Hull City’nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze nereli? Kariyeri...

Duyuru metninde Gürcü çalıştırıcının üç farklı ülkede 5 farklı takımla 300 maça çıktığı vurgulanırken son olarak Özbekistan'ın FK Pahtakor Taşkent takımıda görev yaptığı hatırlatıldı.

Şota Arveladze, Hull City'nin başına gelmesiyle ilgili olarak ise, "Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu. Hücum futbolu oynamak için her şeyi yapacağız. Ana hedef her zaman kazanmak olacak" açıklamasını yaptı.