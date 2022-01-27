Şota Arveladze kimdir, kaç yaşında? Hull City’nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze nereli? Kariyeri...

İngiltere 2. Ligi ekibi, Gürcü teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından teknik direktör Grant Samuel McCann'le yolları ayıran Hull City, göreve Türk futbolseverlerin yakınadan tanıdığı bir ismi getirdi. Championship ekibi, Şota Arveladze'yle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.Peki, Şota Arveladze kimdir, kaç yaşında? Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze nereli? İşte detaylar!
Duyuru metninde Gürcü çalıştırıcının üç farklı ülkede 5 farklı takımla 300 maça çıktığı vurgulanırken son olarak Özbekistan'ın FK Pahtakor Taşkent takımıda görev yaptığı hatırlatıldı.
Şota Arveladze, Hull City'nin başına gelmesiyle ilgili olarak ise, "Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu. Hücum futbolu oynamak için her şeyi yapacağız. Ana hedef her zaman kazanmak olacak" açıklamasını yaptı.
Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City Kulübü, Haziran 2019'dan beri teknik direktörlük görevini üstlenen Grant McCann ile yollarını ayırmıştı. İngiltere Championship'te 29 puana sahip Hull City, 19. sırada yer alıyor.