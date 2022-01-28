Galatasaray'da Gedson transferi yılan hikayesine döndü!





MESSİ KENDİNE GELEMEDİ

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı Covid-19 etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak.



KAMP 10 EKSİKLE BAŞLADI

Beşiktaş, 2. yarı hazırlıklarına Antalya'da 10 eksikle başladı. Başakşehir ile anlaşan Salih Uçan ve Rosier salonda çalışırken, hava muhalefeti nedeniyle kampa gelemeyen Ghazzal ve Vida, milli takım kamplarında buluna Atiba ile Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi olan Josef, Umut Meraş, N'Koudou ve kaleci Mert çalışmada yer almadı.



YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLIYOR

Beşiktaş'ta transferde de hareketli anlar yaşanıyor. Hasic'in ayrılmasının ardından Salih ve N'Sakala'nın da ayrılma ihtimali yüksek.



CRESPO: HEDEFİMİZ DAHA İYİ TAKIM OLMAK

Miguel Crespo, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Portekizli orta saha oyuncusu, "Burada yapacağımız çalışmalar sezonun geri kalan kısmında bizim için çok önemli olacak. Buradaki tek hedefimiz takımca hep beraber daha iyiye gitmek." ifadesini kullandı.



ADANA DEMİRSPOR, ERHUN AKSEL'İ KAPTI

SüperLig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer'i transfer etti. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Erhun Aksel, Boston Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük'te forma giymişti.



CEDİ OSMAN 23 ATTI CLEVELAND KAZANDI

NBA'de Cleveland, Cedi Osman'ın 23 sayı, 4 asist, 3 ribauntluk performansıyla Milwaukee'yi 115-99 yendi. Diğer sonuçlar: Indiana-Charlotte : 126-158, Orlando-LA Clippers: 102- 111, Atlanta-Sacramento : 121-104, Miami-New York: 110-96, Brooklyn- Denver: 118-124, Chicago-Toronto : 111-105, San Antonio -Memphis : 110- 118, Utah-Phoenix: 97-105.



MAAŞLARI AÇIKLADI!

Trabzon, Bursaspor'dan transfer ettiği 3 genç yıldız için KAP açıklaması yaptı. Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bordo-Mavililer, 3 oyuncunun her biri için bu sezon 1.5 milyon TL verecek. Fırtına, önümüzdeki sezon için ise her birine 3 milyon TL maaş verecek.



EREN ÇAYKUR RİZESPOR'DA

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Eren Albayrak ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı... Tecrübeli kanat oyuncusu son olarak Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyiyordu.



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