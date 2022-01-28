Galatasaray'da Gedson transferi yılan hikayesine döndü!

Cimbom uzatmalı sevgilisi Gedson Fernandes'i bitirmek için Benfica'ya son teklifini sundu. Alınan bilgilere göre yönetim, 1.5 yıl kiralama için 1 milyon Euro ve 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Galatasaray satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını kesinlikle kabul edilmeyeceğini de Portekiz kulübüne iletti. Sarı- Kırmızılılar'ın Gedson'la 1.5 yılda 2.4 milyon Euro maaş konusunda ise anlaştığı ifade ediliyor. Şimdi gözler Benfica'nın yanıtınaa çevrildi. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından Record, transferin uzamasının sebebinin bu kez Galatasaray olduğunu vurguladı. Sarı-Kırmızılılar'ın yönetim içinde sorunlar yaşadığı ayrıca son dakikada yaşanan fikir değişiklikleri nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Öte yandan Gedson dün sosyal medya hesabından Galatasaray tişörtlü bir fotosunu paylaştı ve transfer ateşini yaktı. Ancak genç yıldız kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.
ELMAS GOMIS'İ İŞARET ETTİ!
Elmas, "Takıma liderlik edecek, düştüğünde ayağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyacımız var" dedi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Elmas, "Takıma saha içinde liderlik edecek, düştüğünde ayağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde böyle bir oyuncu almak istiyoruz. Ancak bulmak kolay olmuyor. Özellikle orta sahaya lider ruhlu bir takviye yapmak istiyoruz" diye konuştu. Elmas'ın bu sözlerle Bafetimbi Gomis'i işaret ettiği belirtiliyor.
BAŞKAN TARİHİ YALNIŞ SÖYLEDİ!
Burak Elmas önceki gün yaptığı açıklamada, "UEFA'ya 29 Ocak'ta liste vereceğiz" demişti. Ancak Galatasaray'ın liste için son tarihinin 2 Şubat olduğu ortaya çıktı.