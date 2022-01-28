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    Galatasaray'da Gedson transferi yılan hikayesine döndü!

    Galatasaray adeta yılan hikayesine dönen transferi bitirmek için Benfica’ya 1.5 yıl için 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi... Gözler Portekiz kulübünün yanıtına çevrildi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Gedson tango!

    Cimbom uzatmalı sevgilisi Gedson Fernandes'i bitirmek için Benfica'ya son teklifini sundu. Alınan bilgilere göre yönetim, 1.5 yıl kiralama için 1 milyon Euro ve 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi. Galatasaray satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını kesinlikle kabul edilmeyeceğini de Portekiz kulübüne iletti. Sarı- Kırmızılılar'ın Gedson'la 1.5 yılda 2.4 milyon Euro maaş konusunda ise anlaştığı ifade ediliyor. Şimdi gözler Benfica'nın yanıtınaa çevrildi. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından Record, transferin uzamasının sebebinin bu kez Galatasaray olduğunu vurguladı. Sarı-Kırmızılılar'ın yönetim içinde sorunlar yaşadığı ayrıca son dakikada yaşanan fikir değişiklikleri nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Öte yandan Gedson dün sosyal medya hesabından Galatasaray tişörtlü bir fotosunu paylaştı ve transfer ateşini yaktı. Ancak genç yıldız kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.



    ELMAS GOMIS'İ İŞARET ETTİ!
    Elmas, "Takıma liderlik edecek, düştüğünde ayağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyacımız var" dedi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Elmas, "Takıma saha içinde liderlik edecek, düştüğünde ayağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde böyle bir oyuncu almak istiyoruz. Ancak bulmak kolay olmuyor. Özellikle orta sahaya lider ruhlu bir takviye yapmak istiyoruz" diye konuştu. Elmas'ın bu sözlerle Bafetimbi Gomis'i işaret ettiği belirtiliyor.



    BAŞKAN TARİHİ YALNIŞ SÖYLEDİ!
    Burak Elmas önceki gün yaptığı açıklamada, "UEFA'ya 29 Ocak'ta liste vereceğiz" demişti. Ancak Galatasaray'ın liste için son tarihinin 2 Şubat olduğu ortaya çıktı.



        CİMBOM'DA YÜKSEK TEMPO
        Milli aradan sonra oynayacağı zorlu Alanyaspor deplasmanına hazırlanan Galatasaray günü çift idmanla geçirdi. Sabah idmanını Nef Stadı'nda gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar'ın çok yüksek tempoda bir çalışma yaptığı belirlendi. Takımın maçların son bölümünde fiziken oyundan düşmesinden rahatsız olan teknik direktör Domenec Torrent'in bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadığı ifade ediliyor.



        OKAN KOCUK ÇILGINLIĞI
        Yönetim, tecrübeli kaleci için Fatih Öztürk'ü bonservisiyle, Aplaslan'ı ise kiralık olarak teklif etti. Giresunspor bu iki ismin yanı sıra Oğulcan Çağlayan'ı da istedi. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Okan Kocuk'u yeniden Florya'ya getirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Yönetim, Karadeniz kulübüne Fatih Öztürk'ü bonservisiyle, Alparslan'ı ise kiralık olarak teklif etti.



        SİNAN AĞIRLIK KAZANDI
        Ancak Giresun bu iki futbolcunun yanı sıra Oğulcan Çağlayan'ı da isteyince görüşmeler durdu. Başkan Hakan Karaahmet'in ayrıca, "Galatasaray, Okan'ı çok istiyorsa 6 milyon liraya göndeririz" dediği de belirtiliyor. Galatasaray'ın bu gelişme sonrasında Sinan Bolat'a yöneldiği belirtiliyor. Milli kaleci için 700 bin Euro'luk teklif yapan yönetim, Belçika kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.



            SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
            Mohamed'in yerine sınava giren kişi suçunu itiraf etti... 4 gün ek gözaltı istendi. Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden Mostafa Mohamed adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi. Sanığın, bunun vatani bir görev olduğunu söylediği aktarıldı. Mısır Başsavcılığı'nın sanığa 4 günlük ek gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın genişleyerek devam edeceği kaydedildi.



            BARIŞ ALPER'E VETO GELDİ!
            Sezon başında Keçiören'den transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Barış Alper Yılmaz için 3 Süper Lig kulübünden kiralama teklifi geldiği öğrenildi. Yönetimin konuyu Torrent'e aktardığı fakat İspanyol hocanın genç yıldızın ayrılığını veto ettiği belirtildi.



            BALO'NUN KEYFİNE DİYECEK YOK!
            3 yıllık aradan sonra yeniden İtalyan Milli Takımı'na dönen Balotelli'nin idmandaki keyifli görüntüleri dikkatleri çekti... Bu sezon Adana Demirspor forması altında gösterdiği başarılı performansından ardından 3 yıllık aradan sonra İtalyan Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli'nin keyfine diyecek yok. Dün yapılan idmandaki keyifli görüntüleri ile Çizme basınında geniş şekilde yer bulan tecrübeli yıldız, "İyiyim, iyi bir ruh halindeyim. 31 yaşında milli takımda oynamak normal olmalı, bir anormallik yok. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılmasını umuyorum" dedi.



                DEĞİŞİKLİK ZAMANI GELMİŞTİ
                LA Liga takımlarından Getafe, satın alma ops-i yonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı. Okay, "Değişiklik zamanı geldiğine karar vermiştim ve Getafe çok iyi bir opsiyondu. Buraya gelmekten çok memnunum. İyi bir aile ortamı buldum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım" dedi.



                BU DENKLEMIN İÇİNDE YOKUM
                Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, "Ali Koç'la çalışır mısınız?" sorusuna "Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum, olmam da" cevabını verdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç döneminde Fenerbahçe'den gelecek bir teklife kapalı olduğunu net olarak ifade etti. Kocaman, "Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum, olmam da!" dedi. Kocaman, Başkan Ali Koç için "Ayrıldıktan sonra yaptıkları çok ağırıma gitti" ifadesini kullandı. Alex de Souza'nın kendisne karşı bazı kesimlerce kullanıldığını da belirten Kocaman, "Şu anda Alex ile ilgili konuşmanın kimseye bir faydası yok. Alex, en çok benim dönemimde oynadı, en çok golü de benim dönemimde attı" ifadelerini kullandı.



                İNGİLTERE'NİN YILMAZ VURAL'I!
                Ünlü İngiliz teknik adam Hodgson Wadford'a imza attı. Akıllara Yılmaz Vural geldi. 38 takım çalıştıran Vural, 22 takım çalıştıran Hodgson'un önünde...
                İngiltere'nin ünlü teknik adamlarından Roy Hodgson, iki gün önce Watford'a imza attı. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü oldu. 74 yaşındaki ünlü İngiliz teknik adam, kariyerinde birçok takım çalıştırdı. 47 yılda tam 22 takımın teknik direktörlüğünü yaptı... Tecrübeli teknik direktörün imzası akıllara ülkemizde görev yapan Yılmaz Vural'ı getirdi... 1987 yılında Malatyaspor ile antrenörlüğe başlayan Yılmaz Vural, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurum'da görev yaptı. 9 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kulüp çalıştırmıyor... 69 yaşındaki tecrübeli teknik adam Türkiye'yi karış karış dolaştı. Erzurumspor'da 38. kez imza atan 69 yaşındaki Vural kariyeri boyunca 38 takım çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam Bursaspor'da 3 kez görev yaptı. Süper Lig'in devi Trabzonspor'u çalıştırdı. "81 vilayeti kasabasına kadar bilirim" diyen Yılmaz Vural, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Ankara, Samsun, Trabzon, Rizespor, Giresun, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Manisa, İzmir, Denizli, Konya, Antalya, Adana, Mersin, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır ve Erzurum illerinde görev yaptı.



                    GELECEK DE ÜRKÜTÜYOR!
                    Trabzonspor'un efsane isimleri, zirvede yer alan Bordo-Mavililer ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ortak görüş, "Rakipleri gelecek de korkutuyor" oldu.
                    Trabzonspor'un efsane isimleri TSYD Trabzon Dergisi'ne konuştu. Ali Kemal Denizci, "Trabzonspor, camia, taraftar, herkes çok şey kazanacak. Şu an herkes gülüyor ya, bu ne güzel bir duygu!" dedi. Necmi Perekli, "Trabzonspor kazandıkça rakipleri psikolojik olarak geriliyor, artık herkes Bordo-Mavili takımı şampiyon olarak kabul etti. Şampiyonluğa oynayan takımları iyice ürküten bir başka nokta da, Trabzonspor'un şampiyonluğundan öte, bu şampiyonluğu önümüzdeki yıllarda da kolay kolay bırakmayacağıdır" ifadelerini kullandı.



                    KİM MİN JAE'Lİ G.KORE LÜBNAN'I DEVİRDİ: 1-0
                    Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 7'nci hafta maçında Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, deplasmanda Lübnan'ı 1-0 mağlup etti. Maçta Kim Min Jae 90 dakika forma giyerken son derece başarılı bir performans ortaya koydu. Güney Kore'ye 3 puan getiren golü 45. dakikada Cho Kyu-Sung kaydetti.



                    ANADOLU EFES ZENİT'E DEPLASMANDA YENİLDİ
                    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 11. kez mağlup oldu. Efes'te Zenit karşısında Micic 22 sayı kaydetse de yenilgiyi önleyemedi.



                        EFECAN VE EMRE İÇİN TEKLİF ALMADIK!
                        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yıldız futbolcuları Efecan Karaca için Trabzonspor'dan resmi teklif almadıklarını açıkladı. Çavuşoğlu, G.Saray'ın Emre Akbaba'yı geri çağırma gibi talebinin olmadığını söyledi. Başkan, hedeflerinin ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu sözlerine ekledi.



                        ŞOTA HULL CİTY İLE 2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
                        Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'yi takımın başına getirdi. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Şota ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyruldu. Öte yandan Hull City, ilk futbolcu transferini de gerçekleştirdi. Hull, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Regan Slater ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hull City'nin transferlerinin hız kesmeden sürmesi bekleniyor.



                        MESSİ KENDİNE GELEMEDİ
                        Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı Covid-19 etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak.

                        KAMP 10 EKSİKLE BAŞLADI
                        Beşiktaş, 2. yarı hazırlıklarına Antalya'da 10 eksikle başladı. Başakşehir ile anlaşan Salih Uçan ve Rosier salonda çalışırken, hava muhalefeti nedeniyle kampa gelemeyen Ghazzal ve Vida, milli takım kamplarında buluna Atiba ile Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi olan Josef, Umut Meraş, N'Koudou ve kaleci Mert çalışmada yer almadı.

                        YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLIYOR
                        Beşiktaş'ta transferde de hareketli anlar yaşanıyor. Hasic'in ayrılmasının ardından Salih ve N'Sakala'nın da ayrılma ihtimali yüksek.

                        CRESPO: HEDEFİMİZ DAHA İYİ TAKIM OLMAK
                        Miguel Crespo, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Portekizli orta saha oyuncusu, "Burada yapacağımız çalışmalar sezonun geri kalan kısmında bizim için çok önemli olacak. Buradaki tek hedefimiz takımca hep beraber daha iyiye gitmek." ifadesini kullandı.

                        ADANA DEMİRSPOR, ERHUN AKSEL'İ KAPTI
                        SüperLig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer'i transfer etti. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Erhun Aksel, Boston Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük'te forma giymişti.

                        CEDİ OSMAN 23 ATTI CLEVELAND KAZANDI
                        NBA'de Cleveland, Cedi Osman'ın 23 sayı, 4 asist, 3 ribauntluk performansıyla Milwaukee'yi 115-99 yendi. Diğer sonuçlar: Indiana-Charlotte : 126-158, Orlando-LA Clippers: 102- 111, Atlanta-Sacramento : 121-104, Miami-New York: 110-96, Brooklyn- Denver: 118-124, Chicago-Toronto : 111-105, San Antonio -Memphis : 110- 118, Utah-Phoenix: 97-105.

                        MAAŞLARI AÇIKLADI!
                        Trabzon, Bursaspor'dan transfer ettiği 3 genç yıldız için KAP açıklaması yaptı. Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bordo-Mavililer, 3 oyuncunun her biri için bu sezon 1.5 milyon TL verecek. Fırtına, önümüzdeki sezon için ise her birine 3 milyon TL maaş verecek.

                        EREN ÇAYKUR RİZESPOR'DA
                        Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Eren Albayrak ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı... Tecrübeli kanat oyuncusu son olarak Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyiyordu.

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                        Haberler Spor Galatasaray'da Gedson transferi yılan hikayesine döndü!
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