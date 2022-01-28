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    Fenerbahçe 18 yaşındaki Sırp santrfor Marko Lazetic’i almayınca Milan'a kaptırdı

    Fener’in eski oyuncusu Nikolai Lazetic, 18 yaşındaki yeğeni Marko Lazetic’i sezon başında Sarı-Lacivertliler’e tavsiye etti. Fenerbahçe 2.5 milyon Euro’yu çok bulunca almadı. Milan da önceki gün 5 milyon Euro’ya kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe almadı Milan kaptı

    Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında önemli bir fırsatı kaçırdığı ortaya çıktı. 2000/01 sezonundaki şampiyonlukta büyük katsısı olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nikolai Lazetic, Kızılyıldız'da oynayan 19 yaşındaki yeğeni Marko Lazetic'i Fenerbahçe'ye önerdi. Ancak Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın talep ettiği 2.5 milyon Euro'yu çok bulunda Sarı-Lacivertli yönetim teklifi geri çevirdi. Fakat önceki gün ilginç bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. İtalyan devi Milan'ın Marko Lazetic'i 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ortaya çıktı. Şu anda kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe önemli bir fırsatı böylece kaçırmış oldu. 1.92 boyunda olan Marko Lazetic'in yakın bir zamanda Sırbistan Milli Takımı'na çağrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe 18 yaşındaki Sırp santrfor Marko Lazetic’i almayınca Milan'a kaptırdı
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