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    Deniz Undav operasyonu! Stefan Kuntz yıldız golcü için Belçika'ya gidiyor

    A Milli Takım yetkilileri, Belçika Ligi ekibi Union Saint-Gilliose forması giyen 25 yaşındaki golcüye Ay-Yıldızlı formayı giydirmek için mesai ahrcayacak...

    Deniz Undav operasyonu

    A Milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında 6 yeni ismin oyuncu havuzuna ekleneceğini belirtmişti... Alman çalıştırıcının milli takıma kazandırmak istediği isimlerden biri de Deniz Undav... Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Undav, 23 maçta 18 gol atarken 10 da asiste imza attı. A Milli Takım yetkilileri, Türk asıllı Alman forvet Deniz Undav'la Belçika'da görüşecek. Bilindiği gibi Ferdi Kadıoğlu uzun uğraşlar sonucunda milli takıma kazandırılmıştı. Kuntz'un milli takıma çağırmayı düşündüğü diğer isimler Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, Adana Demirspor ile muhteşem bir sezon geçiren Yunus Akgün, Alanyaspor'da eski günlerine dönüş yapan Emre Akbaba, Giresunspor'da parlayan Okan Kocuk ve Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu...



    25 MAÇTA 19 GOLE İMZA ATTI
    Deniz Undav bu sezon Belçika'da 25 maçta 19 gole imza attı. Yıldız oyuncu, 10 da asist yaptı.



    VARSA YOKSA PORTEKİZ SINAVI
    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Dünya Kupası Elemeleri play-off'unda oynanacak Portekiz maçı için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Alman hoca, 24 Mart'ta oynanacak kritik maç öncesi takıma dahil edeceği isimlerle özel görüşme yapacak.

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