Özel haber...Galatasaray, Diawara ve Mangala’dan eli boş dönünce Mısırlı yıldız Mohamed Elneny’yi gündeme aldı

Orta saha mevkisi için bir süredir görüştüğü Amadou Diawara'yı ikna edemeyen, Orel Mangala'da maddi engellere takılan Galatasaray yönetimi, son olarak gündeme gelen Victor Wanyama'yı ise teknik direktör Torrent'in istememesi üzerine eski gözdesi Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak için gaza bastı.
Galatasaray'da 6 numara için rota yeniden Mohamed Elneny'ye döndü…
Yönetimin orta saha mevkisi için pazarlık yaptığı isimlerden Orel Mangala'da yüksek maliyet engeline takıldığı, Roma'lı Amadou Diawara'nın ise şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.