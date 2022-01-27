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    • Spor
    • 27.01.2022 21:40
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    • 27.01.2022 21:59
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    Özel haber...Galatasaray, Diawara ve Mangala’dan eli boş dönünce Mısırlı yıldız Mohamed Elneny’yi gündeme aldı

    Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray Domenec Torrent döneminiyle birlikte takımı güçlendirmek için çeşitli transfleri gündemine aldı. Fakat gündemdeki isimlerden Diawara ve Mangala’dan eli boş dönünce yeni hedef olarak Mısırlı yıldız Mohamed Elneny’yi belirledi. Yıldız isim için maaş pazarlığı sürüyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber | Galatasaray Mısırlı yıldız için gaza bastı

    Orta saha mevkisi için bir süredir görüştüğü Amadou Diawara'yı ikna edemeyen, Orel Mangala'da maddi engellere takılan Galatasaray yönetimi, son olarak gündeme gelen Victor Wanyama'yı ise teknik direktör Torrent'in istememesi üzerine eski gözdesi Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak için gaza bastı.

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    Yönetimin orta saha mevkisi için pazarlık yaptığı isimlerden Orel Mangala'da yüksek maliyet engeline takıldığı, Roma'lı Amadou Diawara'nın ise şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

        Sezon sonuna kadar kiralanmak isteyen Victor Wanyama'ya da teknik direktör Domenec Torrent'in sıcak bakmaması sonrası rota yeniden İngiltere'ye döndü.

        Yönetim, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny için bir kez daha pazarlık masasına oturdu. Galatasaray'ın uygun bir maliyete Mısırlı futbolcunun bonservisini almak istediği, şu anda milli takımla beraber Afrika Kupası'nda bulunan Elneny'yle maaş pazarlığının ise sürdüğü belirlendi.

        Teknik direktör Mikel Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de sadece 7 maçta forma giyebildi.
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            Haberler Spor Özel haber...Galatasaray, Diawara ve Mangala’dan eli boş dönünce Mısırlı yıldız Mohamed Elneny’yi gündeme aldı
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