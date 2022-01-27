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    • Spor
    • 27.01.2022 23:21
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    • 27.01.2022 23:21
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    Hull City'de teknik direktörlük görevine tanıdık isim! Şota Arveladze ile 2.5 yıllık anlaşma

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City yeni teknik direktörünü paylaştı. Hull City duyurusunda Şota Arveladze ile 2.5 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu. Hull City arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle 19. sıraya gerilemişti.

    Hull City’de hocalık görevine tanıdık isim

    İngiltere Championship ekibi Hull City aradığı teknik direktörü çok uzaklarda bulmadı. Ilıcalı kulübü satın aldıktan sonra ilk iş olarak teknik direktör Grant McCann'le yollarını ayırırken, yeni hoca da Şota Arveladze oldu.

    Bir süredir İngiltere'de çalışma izni almayı bekleyen Gürcü teknik adam bugün iki buçuk yıllık sözleşmeye imzayı attı.

    Hull City de bu kontratı resmen duyurdu.

    Süper Lig 'de sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve futbolculuk yıllarında gol kralı olduğu Trabzonspor 'u çalıştıran ve son olarak Özbek ekibi Pakhtakor'da görev yapan 48 yaşındaki teknik adam bugün sabahki idmanda da takımın başında yer almıştı.

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