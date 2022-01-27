Konan’da geri sayım! Fenerbahçe adım adım sol bekine yaklaşıyor

Fenerbahçe'de Konan transferi için geri sayıma geçildi... Sarı-Lacivertli Yönetim, kaliteli bir sol beki kadrosuna katmak üzere... Fildişili yıldız ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun kulübü Reims'e yaptığı teklif de ortaya çıktı. Sarı Kanarya, Ghislain Konan için Fransız ekibine 2.5 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. Tecrübeli oyuncunun da yıllık 1.3 milyon Euro alacağı belirtildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi. Filip Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan Sarı-Lacivertliler'de bu pozisyonunda Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai görev almıştı. Afrika Kupası için ülkesinde bulunan oyuncunun turnuva sonrası İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun bu sezon ortaya koyduğu performans da dikkat çekici. Ligue 1'de en fazla başarılı top süren 5. oyuncu konumunda. Ayrıca, en fazla şut pası atan (18) 5. oyuncu konumunda.

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