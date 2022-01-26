Özel Haber I Fenerbahçe Ghislain Konan transferi için anlaşma sağladı! Avrupa'da 5. sırada

Ayrıca, en fazla şut pası atan 5. oyuncu (18)… Bu verilerde ilk 3'te yer alamamasının sebebi ise az maça (17) çıkmış olması… Ortalama olarak ligin en iyileri arasında…

Konan ile ilgili en dikkat çekici veri ise 2019/20 sezonuyla ilgili… Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki savunmacılar arasında en fazla yaratıcı top sürmeyi yapan 5. isim Konan.