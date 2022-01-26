Özel Haber I Fenerbahçe Ghislain Konan transferi için anlaşma sağladı! Avrupa'da 5. sırada

Fenerbahçe, bu sezon beklerden istediği verimi bir türlü alamadı. Hem sağ hem de sol kanatta büyük sorunlar yaşadı… Ancak görüşme halindeki Fildişili yıldız daha önce yaptıklarıyla sol kanada çözüm olacak gibi…
Fenerbahçe, Fransa'nın Reims takımında forma giyen sol bek Ghislain Konan görüşmelerini sürdürüyor. Fildişili yıldızın transferinde önemli aşama kaydetti. Tecrübeli oyuncu bu sezon, Ligue 1'de en fazla başarılı top süren 5. oyuncu konumunda…
Ayrıca, en fazla şut pası atan 5. oyuncu (18)… Bu verilerde ilk 3'te yer alamamasının sebebi ise az maça (17) çıkmış olması… Ortalama olarak ligin en iyileri arasında…
Konan ile ilgili en dikkat çekici veri ise 2019/20 sezonuyla ilgili… Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki savunmacılar arasında en fazla yaratıcı top sürmeyi yapan 5. isim Konan.