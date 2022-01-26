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    • Spor
    • 26.01.2022 11:20
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    • 26.01.2022 11:25
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    Özel Haber I Fenerbahçe Ghislain Konan transferi için anlaşma sağladı! Avrupa'da 5. sırada

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, Fransa 1. Ligi ekiplerinden Reims'in sol beki Ghislain Konan transferi için kulübü ile anlaşmaya vardı. Sözleşme görüşmeleri oyuncuyla devam edecek. Tecrübeli oyuncu bu sezon, Ligue 1’de en fazla başarılı top süren 5. oyuncu konumunda

    Özel Haber I Ghislain Konan tamam

    Fenerbahçe, bu sezon beklerden istediği verimi bir türlü alamadı. Hem sağ hem de sol kanatta büyük sorunlar yaşadı… Ancak görüşme halindeki Fildişili yıldız daha önce yaptıklarıyla sol kanada çözüm olacak gibi…

    Fenerbahçe, Fransa'nın Reims takımında forma giyen sol bek Ghislain Konan görüşmelerini sürdürüyor. Fildişili yıldızın transferinde önemli aşama kaydetti. Tecrübeli oyuncu bu sezon, Ligue 1'de en fazla başarılı top süren 5. oyuncu konumunda…

    Ayrıca, en fazla şut pası atan 5. oyuncu (18)… Bu verilerde ilk 3'te yer alamamasının sebebi ise az maça (17) çıkmış olması… Ortalama olarak ligin en iyileri arasında…

    Konan ile ilgili en dikkat çekici veri ise 2019/20 sezonuyla ilgili… Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki savunmacılar arasında en fazla yaratıcı top sürmeyi yapan 5. isim Konan.

        Sarı-Lacivertliler'in yeni sol bek adayı, o dönemdeki performanslarıyla Kostic ve Hakimi gibi yıldızları da istatistiksel olarak geride bıraktı…

        Konan, bu sezon 17 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı. 0.6 isabetli orta istatistiğiyle oynayan yıldız oyuncu 1.1 kilit pas attı. Pas isabeti ise yüzde 78… Maç başına 1.5 başarılı dribling yapan tecrübeli futbolcu yüzde 54 ikili mücadele kazanma istatistiğiyle mücadele ediyor.
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        Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe Ghislain Konan transferi için anlaşma sağladı! Avrupa'da 5. sırada
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