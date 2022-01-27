İngiltere'nin ünlü teknik adamlarından Roy Hodgson, iki gün önce Watford'a imza attı. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü oldu.
74 yaşındaki ünlü İngiliz teknik adam, kariyerinde birçok takım çalıştırdı. 47 yılda tam 22 takımın teknik direktörlüğünü yaptı. Tecrübeli teknik direktörün imzası akıllara ülkemizde görev yapan Yılmaz Vural'ı getirdi.
1987 yılında Malatyaspor ile antrenörlüğe başlayan Yılmaz Vural, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurum'da görev yaptı. 9 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kulüp çalıştırmıyor.