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    • 27.01.2022 14:03
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    • 27.01.2022 14:14
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    İngiltere’nin ünlü teknik adamlarından Roy Hodgson'un yeni takımı belli oldu! Resmen Türkiye'nin Yılmaz Vural

    İngiltere'nin 74 yaşındaki ünlü teknik adamı Roy Hodgson'un yeni takımı belli oldu. Watford’a imza atan İngiliz teknik adam, kariyerinde birçok takım çalıştırdı. 47 yılda tam 22 takımın teknik direktörlüğünü yaptı. Tecrübeli teknik direktörün imzası akıllara ülkemizde görev yapan Yılmaz Vural’ı getirdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    İngiltere'nin ünlü teknik adamlarından Roy Hodgson, iki gün önce Watford'a imza attı. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü oldu.

    74 yaşındaki ünlü İngiliz teknik adam, kariyerinde birçok takım çalıştırdı. 47 yılda tam 22 takımın teknik direktörlüğünü yaptı. Tecrübeli teknik direktörün imzası akıllara ülkemizde görev yapan Yılmaz Vural'ı getirdi.

    1987 yılında Malatyaspor ile antrenörlüğe başlayan Yılmaz Vural, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurum'da görev yaptı. 9 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kulüp çalıştırmıyor.

        69 yaşındaki tecrübeli teknik adam Türkiye'yi karış karış dolaştı.

        Erzurumspor'da 38. kez imza atan 69 yaşındaki Vural kariyeri boyunca 30 takım çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam Bursaspor'da 3 kez görev yaptı. Süper Lig'in devi Trabzonspor'u çalıştırdı.

        "81 vilayeti kasabasına kadar bilirim" diyen Yılmaz Vural, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Ankara, Samsun, Trabzon, Rizespor, Giresun, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Manisa, İzmir, Denizli, Konya, Antalya, Adana, Mersin, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır ve Erzurum illerinde görev yaptı.
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