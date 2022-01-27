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    • Spor
    • 27.01.2022 12:51
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    • 27.01.2022 13:07
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    Arjantinli yıldız Lionel Messi koronavirüsü atlatamadı

    Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak.

    AA
    Messi’den kötü haber

    Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi almama gerekçesini anlattı.

    Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti.

    Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor Arjantinli yıldız Lionel Messi koronavirüsü atlatamadı
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