Galatasaray'dan Okan Kocuk için Giresunspor'a yeni teklif

Tecrübeli eldiven kariyerinde çıktığı 133 maçta toplamda 12 kez penaltı kurtararak bu alandaki en iyi yüzdenin sahibi oldu.

Mustafa Kemal Paşaspor altyapısında profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Okan Kocuk daha sonra Bursaspor'da oynadı. Okan Kocuk bir süre Bandırmaspor ve İstanbulspor'a kiralandı. 26 yaşındaki file bekçisi alt yaş kategorilerinde de ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.