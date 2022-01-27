Deniz Undav aslen kaç yaşında, aslen nereli? Deniz Undav kimdir? Deniz Undav hangi takımlarda oynadı?

Futbol severler gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve A Milli takıma katılması yönünde adı geçen Deniz Undav hakkındaki bilgiler merak konusu oluyor. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu maçı için kadroyu oluşturuyor ve katılacak isimler araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Undav aslen kaç yaşında, nereli? Deniz Undav hangi takımlarda oynadı?
DENİZ UNDAV KİMDİR? DENİZ UNDAV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı. Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını da giyen 25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Almanya'da Braunschweig II ve SV Meppen formalarını da giyen 1.78 boyundaki golcü, 2020/2021 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'ye transfer oldu. Bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.