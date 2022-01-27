Deniz Undav aslen kaç yaşında, aslen nereli? Deniz Undav kimdir? Deniz Undav hangi takımlarda oynadı?

Almanya'da Braunschweig II ve SV Meppen formalarını da giyen 1.78 boyundaki golcü, 2020/2021 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'ye transfer oldu. Bu sezon çıktığı 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.