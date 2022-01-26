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    Ya Tiquinho ya Peic

    Fenerbahçe, Pesic’in ardından, Olympiakos’un gol makinesi Tiquinho için de resmi teklifte bulundu. Olympiakos yönetimi zorunlu satın alma maddesinde ısrar ediyor.

    Ya Tiquinho ya Peic

    Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Sezon başından bu yana Serdar Dursun ve Mergim Berisha'dan istediği verimi tam olarak alamayan Fenerbahçe, Brezilyalı golcü Tiquinho'yu kadrosuna katmak istiyor. Tiquinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynana maçta Olympiakos formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı. Fenerbahçe'nin Tiquinho'yi kiralamak istediği ancak Olympiakos kulübünün zorunlu satın alma maddesini eklemek istediği gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin daha önce teklifte bulunduğu Pesic için de Karagümrük kulübü ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Pesic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin kendisine yaptığı teklifi kabul etmemiş, İstanbul kalmak istediğini söylemişti. Sarı-Lacivertliler Tiquinho ile Pesic'ten birisini kadrosuna katacak. Çubuklu formayı hangi ismin giyeceği ise önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.

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