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    • Spor
    • 26.01.2022 14:28
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    • 26.01.2022 14:28
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    Özel Haber I Galatasaray'a 32'lik stoper! Cheikhou Kouyate iddiası

    Son dakika Galatasaray haberleri... İngiliz basınında çıkan haberde Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate'ye ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Senegalli futbolcu Cheikhou Kouyate ile yakından ilgileniyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaray’a 32’lik stoper iddiası

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılılar için son transfer iddiası ise İngiltere'den…

    Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Senegalli futbolcu Cheikhou Kouyate ile yakından ilgileniyor. İki tarafın da transfer şartlarını masaya yatırdığı uzlaşma olması durumunda ise görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

    Bilindiği gibi yıldız oyuncu ile Trabzonspor ile ilgilenmişti. Hatta Bordo-Mavililer, Kouyate'nin menajeri ile İstanbul'da pazarlık masasına oturmuştu.

    32 yaşında ön libero ve stoper bölgesinde oynayabilen Kouyate'nin Crystal Palace ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

        Senegalli oyuncu bu sezon Premier Lig'de 17 maçta forma giydi ve 1 asist üretti. Kouyate takımı ile sözleşme imzalamadı ve Ada'dan ayrılmak istiyor.
        Yıldız oyuncunun Türkiye temsilciliğini Mame Thiam'ın da olduğu gibi Ediz Balkan yapıyor.

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