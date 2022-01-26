Özel Haber I Galatasaray'a 32'lik stoper! Cheikhou Kouyate iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılılar için son transfer iddiası ise İngiltere'den…
Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Senegalli futbolcu Cheikhou Kouyate ile yakından ilgileniyor. İki tarafın da transfer şartlarını masaya yatırdığı uzlaşma olması durumunda ise görüşmelerin başlayacağı belirtildi.
Bilindiği gibi yıldız oyuncu ile Trabzonspor ile ilgilenmişti. Hatta Bordo-Mavililer, Kouyate'nin menajeri ile İstanbul'da pazarlık masasına oturmuştu.
32 yaşında ön libero ve stoper bölgesinde oynayabilen Kouyate'nin Crystal Palace ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.