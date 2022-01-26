Özel Haber I Galatasaray'a 32'lik stoper! Cheikhou Kouyate iddiası

Senegalli oyuncu bu sezon Premier Lig'de 17 maçta forma giydi ve 1 asist üretti. Kouyate takımı ile sözleşme imzalamadı ve Ada'dan ayrılmak istiyor.

Yıldız oyuncunun Türkiye temsilciliğini Mame Thiam'ın da olduğu gibi Ediz Balkan yapıyor.