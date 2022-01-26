Fenerbahçe'de korona şoku: 4 futbolcu pozitif çıktı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Mesut Özil'e ise anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldığını açıkladı.
4 OYUNCU POZİTİF ÇIKTI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.