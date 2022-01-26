Fenerbahçe'nin Rogon ile imtihanı! Her transferin altında onlar var! Şimdi de Antonio Çolak...

Bu sezon 16 maça çıkan Colak, 5 kez fileleri havalandırdı. Almanya altyapısı olan Antonio Colak, şimdiye kadar 9 takımda olmasına rağmen kendisine sadece 3.83 milyon Euro'luk bonserdvis ödemesi yapıldı. Sarı-Lacivertli taraftarlar artık takıma yıllar sonra iyi bir golcü alınmasının şart olduğu görüşünde hemfikir...

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