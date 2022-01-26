Fenerbahçe'nin Rogon ile imtihanı! Her transferin altında onlar var! Şimdi de Antonio Çolak...

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde transferlerinin büyük bir bölümünü Rogon Menajerlik şirketi üzerinden yaptı... Ancak bu transferlerden verim alamadı. Büyük sorun yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler'de son dönemde Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Luiz Gustavo ve Mex Meyer gibi isimleri Rogon Menajerlik Şirketi üzerinden transfer edildi...
Sarı-Lacivertliler, devre arası transfer döneminde yıldız bir golcü transferi için harekete geçti. Masadaki isimler ise Tiquinho Soares ve Seferovic...