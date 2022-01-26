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    • Spor
    • 26.01.2022 13:11
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    • 26.01.2022 13:20
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    Fenerbahçe'nin Rogon ile imtihanı! Her transferin altında onlar var! Şimdi de Antonio Çolak...

    SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de bu sezon da istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'nin son yıllarda yaptığı transferlerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ali Koç dönemindeki transferlerin büyük bölümü Rogon menajerlik şirketi üzerinden yapıldı. Bu transferlerde istenen verim elde edilemezken, devre arasında da yine aynı firmanın Antonio Çolak isimli futbolcusu gündeme geldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Fenerbahçe’nin Rogon ile imtihanı

    Fenerbahçe, Ali Koç döneminde transferlerinin büyük bir bölümünü Rogon Menajerlik şirketi üzerinden yaptı... Ancak bu transferlerden verim alamadı. Büyük sorun yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor.

    Sarı-Lacivertliler'de son dönemde Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Luiz Gustavo ve Mex Meyer gibi isimleri Rogon Menajerlik Şirketi üzerinden transfer edildi...

    Sarı-Lacivertliler, devre arası transfer döneminde yıldız bir golcü transferi için harekete geçti. Masadaki isimler ise Tiquinho Soares ve Seferovic...

        Ancak Rogon, menajerlik şirketinin Fenerbahçe'nin girişimi üzerine harekete geçtiği ve Sarı-Lacivertliler'e Antonio Çolak'ı önerdiği öğrenildi.

        Fenerbahçe Yönetimi ile Rogon arasında bu teklif sonrası bir gerilimin yaşandığı belirtildi. Rogon'un teklif ettiği Antonio Colak, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyiyor. 28 yaşındaki Hırvat santrforun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.

        Bu sezon 16 maça çıkan Colak, 5 kez fileleri havalandırdı. Almanya altyapısı olan Antonio Colak, şimdiye kadar 9 takımda olmasına rağmen kendisine sadece 3.83 milyon Euro'luk bonserdvis ödemesi yapıldı. Sarı-Lacivertli taraftarlar artık takıma yıllar sonra iyi bir golcü alınmasının şart olduğu görüşünde hemfikir...

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