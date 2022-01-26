ABD basını sözleşmesi feshedilen Yedlin’in yeni adresini yazdı | Galatasaray haberleri

Sarı-Kırmızılılar gösterdiği başarısız performansın ardından ABD'li sağ bekle yollarını ayırdı. Sözleşmesi feshedilen Yedlin'in yeni adresini ise ABD basını yazdı.
BEDAVAYA GİDECEK
Miami Herald gazetesi, DeAndre Yedlin'in Inter Miami ile her konuda anlaştığını ve bonservis bedeli olmadan transferin gerçekleşeceğini duyurdu.
DİKKAT ÇEKEN BECKHAM DETAYI
Efsane İngiliz yıldız David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibinin tecrübeli yıldızla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı da belirtildi. Yedlin'in adı bir süredir Hull City ile de anılıyordu.