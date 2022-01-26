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    • Spor
    • 26.01.2022 11:27
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    • 26.01.2022 11:27
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    ABD basını sözleşmesi feshedilen Yedlin’in yeni adresini yazdı | Galatasaray haberleri

    Geçtiğimiz sezon Newcastle United’tan ayrılarak bedelsiz şekilde Galatasaray’a transfer olan DeAndre Yedlin’in İstanbul macerası sadece 1 yıl sürdü. ABD basını Yedlin’in yeni adresini yazdı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Bedavaya gidiyor

    Sarı-Kırmızılılar gösterdiği başarısız performansın ardından ABD'li sağ bekle yollarını ayırdı. Sözleşmesi feshedilen Yedlin'in yeni adresini ise ABD basını yazdı.


    BEDAVAYA GİDECEK
    Miami Herald gazetesi, DeAndre Yedlin'in Inter Miami ile her konuda anlaştığını ve bonservis bedeli olmadan transferin gerçekleşeceğini duyurdu.


    DİKKAT ÇEKEN BECKHAM DETAYI
    Efsane İngiliz yıldız David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibinin tecrübeli yıldızla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı da belirtildi. Yedlin'in adı bir süredir Hull City ile de anılıyordu.


        BEKLENENİ VEREMEDİ
        Omar'ın yaşadığı tahilsiz kazanın ardından sağ bekte yaşanan sıkıntıyı çözmesi için Galatasaray'a transfer olan Yedlin beklentilerin çok uzağında kaldı.

        Sarı-Kırmızılı formayla 36 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu takımına sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi.

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