ABD basını sözleşmesi feshedilen Yedlin’in yeni adresini yazdı | Galatasaray haberleri



DİKKAT ÇEKEN BECKHAM DETAYI

Efsane İngiliz yıldız David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibinin tecrübeli yıldızla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı da belirtildi. Yedlin'in adı bir süredir Hull City ile de anılıyordu.