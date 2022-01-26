Ali Koç 10'uncu golcüsünü arıyor: Aleksandar Pesic veya Tiquinho Soares...

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığındaki 4 sezonda toplam 9 forvet transferi gerçekleştirdi. Ancak çok büyük bir oranda karavana atan yönetim, Vedat Muriç dışında hiçbir isimden beklediği katkıyı alamadı.
Sarı-Lacivertliler, Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki ilk sezonu olan 2018-2019'da Michael Frey ve Islam Slimani'yi transfer ederken büyük hayal kırıklığı yaşadı.
2019-2020 sezonunda alınan Vedat Muriç başarılı performansının ardından Lazio'ya satılırken, bir diğer forvet transferi olan Mevlüt Erdinç beklentilerin çok uzağında kaldı.