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    • Spor
    • 26.01.2022 11:12
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    • 26.01.2022 11:28
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    Ali Koç 10'uncu golcüsünü arıyor: Aleksandar Pesic veya Tiquinho Soares...

    Fenerbahçe artık kronikleşen forvet sıkıntısını çözmek için birkez daha kolları sıvamış durumda… Sarı-Lacivertliler, Karagümrük formasını giyen Aleksandar Pesic ve Olympiakos’ta oynayan Tiquinho Soares’ten birisini kadroya katabilmek için büyük çaba harcıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Koç 10. golcüyü arıyor

    Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığındaki 4 sezonda toplam 9 forvet transferi gerçekleştirdi. Ancak çok büyük bir oranda karavana atan yönetim, Vedat Muriç dışında hiçbir isimden beklediği katkıyı alamadı.

    Sarı-Lacivertliler, Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki ilk sezonu olan 2018-2019'da Michael Frey ve Islam Slimani'yi transfer ederken büyük hayal kırıklığı yaşadı.

    2019-2020 sezonunda alınan Vedat Muriç başarılı performansının ardından Lazio'ya satılırken, bir diğer forvet transferi olan Mevlüt Erdinç beklentilerin çok uzağında kaldı.

        Geçtiğimiz sezon alınan Ally Samatta, Papiss Demba Cisse ve Kemal Ademi de Fenerbahçeli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

        Bu sezon başında büyük umutlarla alınan Bergim Berisha ve Serdar Dursun ise zaman zaman başarılı işlere imza atsa da tam olarak kimseyi tatmin edemedi.

        Yönetim bu nedenle yeniden forvet takviyesini gündemine aldı. Ali Koç'un 10. golcü transferinde hedefi tutturup tutturmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.
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