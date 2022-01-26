Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Orel Mangala'nın menajerinden Takvim.com.tr'ye flaş açıklamalar

Bu sezon 16 karşılaşmada görev alan Mangala, 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Daha önce Dortmund U19, Hamburg ve Anderlecht'te oynayan 23 yaşındaki Belçikalı, 2019 yılından bu yana düzenli olarak Stuttgart forması giyiyor.

2017 yılında Alman ekibine transfer olan Orel Mangala'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç oyuncunun güncel değeri ise 20 milyon Euro olarak gözüküyor.

Okan Beltek / Takvim.com.tr