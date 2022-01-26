Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Orel Mangala'nın menajerinden Takvim.com.tr'ye flaş açıklamalar

Bu sezon ligde kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Galatasaray, yeni hocası Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak küme düşme potasının üstüne kadar geriledi. Devre arası transfer döneminde orta saha arayışları devam eden sarı-kırmızılı ekipte birçok ismin adı gündeme geldi.
Son olarak Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcular arasında Stuttgart'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha Orel Mangala'nın bulunduğu iddia edildi.
Mangala için teklif yapıldığı söylentileri sonrası Takvim.com.tr'den Okan Beltek futbolcunun menajeri Mehmet Eser ile konuştu. Eser, Mangala ile ilgili Galatasaray'dan herhangi bir teklif gelmediğini söyledi. Olası bir teklif gelmesi durumunda Stuttgart ve Mangala cephesinin transferle ilgili görüşünün ne olabileceği ile ilgili soruya da yanıt veren Eser, "Ortada olmayan bir teklifle ilgili yorunm yapamam" dedi.