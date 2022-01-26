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    • Spor
    • 26.01.2022 16:54
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    • 26.01.2022 17:01
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    Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Orel Mangala'nın menajerinden Takvim.com.tr'ye flaş açıklamalar

    SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de aldığı üst üste mağlubiyetler sonrası küme düşme potasının üstüne kadar gerileyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte orta saha arayışları sürerken, gündemde olduğu iddia edilen Stuttgart'ın yıldızı Orel Mangala'nın menajeri Mehmet Eser, takvim.com.tr'den Okan Beltek'e konuştu.

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    G.Saray’ın gündemindeydi! Yıldız ismin menajeri açıkladı

    Bu sezon ligde kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Galatasaray, yeni hocası Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak küme düşme potasının üstüne kadar geriledi. Devre arası transfer döneminde orta saha arayışları devam eden sarı-kırmızılı ekipte birçok ismin adı gündeme geldi.

    Son olarak Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcular arasında Stuttgart'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha Orel Mangala'nın bulunduğu iddia edildi.

    Mangala için teklif yapıldığı söylentileri sonrası Takvim.com.tr'den Okan Beltek futbolcunun menajeri Mehmet Eser ile konuştu. Eser, Mangala ile ilgili Galatasaray'dan herhangi bir teklif gelmediğini söyledi. Olası bir teklif gelmesi durumunda Stuttgart ve Mangala cephesinin transferle ilgili görüşünün ne olabileceği ile ilgili soruya da yanıt veren Eser, "Ortada olmayan bir teklifle ilgili yorunm yapamam" dedi.

        OREL MANGALA KİMDİR?
        Belçika'nın Brüksel kentinde 8 Mart 1998 yılında dünyaya gelen Mangala, 23 yaşında ve önlibero olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyiyor. Belçika ve Kongo vatandaşlığı olan Mangala, Belçika milli takımının alt yaşlarında oynadı.

        Bu sezon 16 karşılaşmada görev alan Mangala, 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Daha önce Dortmund U19, Hamburg ve Anderlecht'te oynayan 23 yaşındaki Belçikalı, 2019 yılından bu yana düzenli olarak Stuttgart forması giyiyor.

        2017 yılında Alman ekibine transfer olan Orel Mangala'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç oyuncunun güncel değeri ise 20 milyon Euro olarak gözüküyor.

        Okan Beltek / Takvim.com.tr
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        Haberler Spor Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Orel Mangala'nın menajerinden Takvim.com.tr'ye flaş açıklamalar
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