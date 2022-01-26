Son dakika: Altay'da teknik direktör Mert Nobre döneminin sonuna gelindi

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin yerine göreve getirilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı.

41 yaşındaki teknik adam, göreve 15 Ocak tarihinde başlamıştı.





İşte Altay'ın açıklaması;

Geçen sezon Süper Lig'e yükselmemizde önemli katkıları olan, A. Alanyaspor, Fenerbahçe ve İH. Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Sayın Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Sayın Mert Nobre'ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz.