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    • Spor
    • 27.01.2022 11:23
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    • 27.01.2022 11:24
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    Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Bu hafta neden maç yok, neden ertelendi?

    Süper Lig'in 24. hafta maçlarının gün ve saatleri duyuruldu. Öte yandan liglere 1 hafta ara verilmesinin nedeni futbolseverlerin merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Peki, bu hafta neden maç yok? Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? İşte merak edilenler...

    Bu hafta neden maç yok?

    Süper Lig 24. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Taraftarlar takımların oynacağı karşılaşmaların gün ve saat bilgisini öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Süper Lig 24. hafta programı duyuruldu. Peki, bu hafta neden maç yok? Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? İşte maçlara dair merak edilen bilgiler...

    BU HAFTA NEDEN MAÇ YOK?

    Maçlar Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle 1 hafta süreyle ertelendi. Türkiye Liglerinin'nin yanı sıra Avrupa'da da bu hafta karşılaşmalar oynanmayacak.

    SÜPER LİG 24. HAFTA PROGRAMI

    4 Şubat Cuma

    04.02.2022 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GZT GİRESUNSPOR
    04.02.2022 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

        5 Şubat Cumartesi

        05.02.2022 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
        05.02.2022 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
        05.02.2022 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
        05.02.2022 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

        6 Şubat Pazar

        06.02.2022 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
        06.02.2022 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
        06.02.2022 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
        06.02.2022 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - ALTAY Detaylar Detaylar

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        Haberler Spor Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Bu hafta neden maç yok, neden ertelendi?
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