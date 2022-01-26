Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Bu hafta neden maç yok, neden ertelendi?

Süper Lig 24. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Taraftarlar takımların oynacağı karşılaşmaların gün ve saat bilgisini öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Süper Lig 24. hafta programı duyuruldu. Peki, bu hafta neden maç yok? Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? İşte maçlara dair merak edilen bilgiler...
BU HAFTA NEDEN MAÇ YOK?
Maçlar Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle 1 hafta süreyle ertelendi. Türkiye Liglerinin'nin yanı sıra Avrupa'da da bu hafta karşılaşmalar oynanmayacak.
SÜPER LİG 24. HAFTA PROGRAMI
4 Şubat Cuma
04.02.2022 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GZT GİRESUNSPOR
04.02.2022 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR