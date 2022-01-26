Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Bu hafta neden maç yok, neden ertelendi?

Süper Lig 24. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Taraftarlar takımların oynacağı karşılaşmaların gün ve saat bilgisini öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Süper Lig 24. hafta programı duyuruldu. Peki, bu hafta neden maç yok? Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? İşte maçlara dair merak edilen bilgiler...