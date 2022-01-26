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    Galatasaray Marsilya forması giyen İspanyol yıldıza talip oldu

    Galatasaray'da Torrent’in stoper ve sağ bek oynayabilen bir isim istemesi sonrası harekete geçen yönetim, Marsilya forması giyen İspanyol yıldıza talip oldu. Liverpool’dan Joe Gomez de menajerler tarafından önerildi.

    Alvaro Gonzalez sürprizi

    Assunçao ile yollarını ayıran, Yedlin'i de göndermesi an meselesi olan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Teknik direktör Torrent'in hem stoper hem de sağ bek oynayabilen bir isim istemesi sonrasında harekete geçen yönetimin Marsilya formasını giyen Alvaro Gonzalez'e talip olduğu öğrenildi. Fransız basınına göre Sarı-Kırmızılılar, İspanyol futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü, ligde bu sezon 6 maçta oynayabilen Gonzalez'in Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan menajerlerin yine sağ bek ve stoper oynayabilen Liverpool'lu Joe Gomez'i Sarı- Kırmızılılar'a teklif ettiği öne sürüldü. Ancak Galatasaray'ın yüksek maliyet nedeniyle şu ana kadar herhangi bir girişimdi bulunmadığı öğrenildi.

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