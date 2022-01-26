Özel Haber I Galatasaray'da sevindiren haber! Morutan'ı listeye aldılar

Galatasaray'ın sezon başında bonuslar dahil 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan için İskoç basınından Sarı-Kırmızılılılar'ı sevindirebilecek bir haber geldi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Romanya'nın Steaua Bükreş takımından bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya transfer ettiği ve henüz istediği katkıyı alamadığı Olimpiu Morutan için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İskoç basınında yer alan haberde Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi'nin geçireceği ameliyat sebebiyle sezonu kapatma ihtimaline karşılık Rangers'ın Olimpiu Morutan'ı transfer listesine dahil ettiği belirtildi.