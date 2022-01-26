Özel Haber I Galatasaray'da sevindiren haber! Morutan'ı listeye aldılar

Adı daha önce de Rangers ile anılan Morutan'ın yanı sıra İskoç ekibinin Skov Olsen, Francis Amuzu ve Joe Rothwell gibi oyuncularla da ilgilendiği ifade edildi. Galatasaray'ın şu ana kadar beklenen patlamayı yapamayan Morutan için iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı biliniyor.

Olimpiu Morutan bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Kendisinden bekleneni tam olarak veremedi.