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    • Spor
    • 26.01.2022 14:43
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    • 26.01.2022 14:52
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    Özel Haber I Galatasaray'da sevindiren haber! Morutan'ı listeye aldılar

    Son dakika Galatasaray haberleri... Gustavo Assunçao'nun ardından Ryan Babel, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Olimpiu Morutan'a da talip çıktı. Rangers'ın Olimpiu Morutan'ı transfer listesine dahil ettiği belirtildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I

    Galatasaray'ın sezon başında bonuslar dahil 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan için İskoç basınından Sarı-Kırmızılılılar'ı sevindirebilecek bir haber geldi.

    Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Romanya'nın Steaua Bükreş takımından bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya transfer ettiği ve henüz istediği katkıyı alamadığı Olimpiu Morutan için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    İskoç basınında yer alan haberde Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi'nin geçireceği ameliyat sebebiyle sezonu kapatma ihtimaline karşılık Rangers'ın Olimpiu Morutan'ı transfer listesine dahil ettiği belirtildi.

        Adı daha önce de Rangers ile anılan Morutan'ın yanı sıra İskoç ekibinin Skov Olsen, Francis Amuzu ve Joe Rothwell gibi oyuncularla da ilgilendiği ifade edildi. Galatasaray'ın şu ana kadar beklenen patlamayı yapamayan Morutan için iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı biliniyor.

        Olimpiu Morutan bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Kendisinden bekleneni tam olarak veremedi.
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