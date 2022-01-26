Trabzonspor fark yaratıyor! Abdullah Avcı yönetiminde 'geri dönüşlerin kralı' oldu



Bu sezon ise Bordo-Mavililer, Galatasaray (2-2), Alanya (1-1), Fenerbahçe (3-1), Rizespor (2-1), Altay (2-1), Sivas (1-1), Giresun (1-1) ve Galatatasaray (2-1) karşısında yenik duruma geçmesine rağmen puanı kapmayı başardı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 7 beraberlik 25 puan topladı.

YUNUS EMRE SEL