Trabzonspor fark yaratıyor! Abdullah Avcı yönetiminde 'geri dönüşlerin kralı' oldu

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Bakasetas ve Visca'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Trabzonspor geri dönüşleri alışkanlık haline getirdi.
İLK MAÇ GALATASARAY
Bordo-Mavililer geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Abdullah Avcı yönetiminde 13 maçta geri dönüşe imza atarak mağlup durumda olduğu maçlardan puanlar çıkardı.
Geçen sezon 5 maçta yenik durumdayken sahadan puanla ayrılan Trabzonspor bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Altay, Sivas, Giresun ve Galatasaray karşısında geri dönüşe imza attı.