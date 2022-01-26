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    Trabzonspor fark yaratıyor! Abdullah Avcı yönetiminde 'geri dönüşlerin kralı' oldu

    Lider Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıktığı 61 maçın 13’ünde geri dönüşe imza attı. Savaşmaktan vazgeçmeyen Bordo-Mavililer bu periyotta tam 25 puan topladı.

    Bu Fırtına pes etmez

    Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Bakasetas ve Visca'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Trabzonspor geri dönüşleri alışkanlık haline getirdi.

    İLK MAÇ GALATASARAY
    Bordo-Mavililer     geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Abdullah Avcı yönetiminde 13 maçta geri dönüşe imza atarak mağlup durumda olduğu maçlardan puanlar çıkardı.

    Geçen sezon 5 maçta yenik durumdayken sahadan puanla ayrılan Trabzonspor bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Altay, Sivas, Giresun ve Galatasaray karşısında geri dönüşe imza attı.

        10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı.

        TAM 6 GALİBİYET GELDİ


        Bu         sezon ise Bordo-Mavililer, Galatasaray (2-2), Alanya (1-1), Fenerbahçe (3-1), Rizespor (2-1), Altay (2-1), Sivas (1-1), Giresun (1-1) ve Galatatasaray (2-1) karşısında yenik duruma geçmesine rağmen puanı kapmayı başardı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 7 beraberlik 25 puan topladı.

        YUNUS EMRE SEL
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        Haberler Spor Trabzonspor fark yaratıyor! Abdullah Avcı yönetiminde 'geri dönüşlerin kralı' oldu
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