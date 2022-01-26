Bu hafta neden maç yok, neden ertelendi? Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman?

Süper Lig'in 24. hafta maçlarının gün ve saatleri duyuruldu. Öte yandan liglere 1 hafta ara verilmesinin nedeni futbolseverlerin merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Peki, bu hafta neden maç yok? Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? İşte merak edilenler...