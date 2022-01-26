Bu hafta neden maç yok, neden ertelendi? Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman?

Süper Lig'in 24. hafta maçlarının gün ve saatleri duyuruldu. Öte yandan liglere 1 hafta ara verilmesinin nedeni futbolseverlerin merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Peki, bu hafta neden maç yok? Alanyaspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? İşte merak edilenler...
BU HAFTA NEDEN MAÇ YOK?
Maçlar Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle 1 hafta süreyle ertelendi. Türkiye Liglerinin'nin yanı sıra Avrupa'da da bu hafta karşılaşmalar oynanmayacak.
SÜPER LİG 24. HAFTA PROGRAMI
4 Şubat Cuma
04.02.2022 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GZT GİRESUNSPOR
04.02.2022 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR