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    • Spor
    • 25.01.2022 12:07
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    • 25.01.2022 12:07
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    Özel Haber I Umut Bozok Galatasaray için boşuna kürek çekti

    Son dakika Galatasaray haberleri... Kasımpaşa’nın sezon başında Fransız ekibi Lorient’ten kiraladığı tecrübeli forvet Umut Bozok, Galatasaray formasını giymeyi çok istemesine rağmen istediğini bulamadı. Galatasaray’ın bu sezonki müthiş performansının ardından Umut’u transfer gündemine alıp almayacağı merak konusu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Umut Bozok’un yüzüne gülen olmadı

    Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa'da bu başarının en büyük mimarlarından birisi hiç kuşkusuz Umut Bozok



    Kasımpaşa'nın sezon başında Fransız ekibi Lorient'ten kiraladığı tecrübeli forvet Süper Lig'de 23 maçta 11 gol ve 5 asistlik harika bir performans sergiledi. Mavi-Beyazlılar'ın kısa süre önce bonservisini de aldığı Umut Bozok'la ilgili çok flaş bir gerçek gün yüzüne çıktı.



    Kasımpaşa'dan önce Ligue 2 ekibi Troyes'in formasını kiralık olarak giyen 25 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla son iki sezonda iki kez Galatasaray'la temasa geçtiği öğrenildi.



        Ancak Galatasaray formasını giymeyi çok isteyen Umut Bozok hem geçen sezon hem de bu sezon başında Sarı-Kırmızılılar'ın transferini gündemine girmeyi başaramadı. Galatasaray'a gönül veren ve sosyal medya paylaşımlarıyla da bunu gizlemeyen Umut Bozok son olarak Nef Stadı'nda Sarı-Kırmızılılar'a çok kritik bir gol atmış ve sevinç yaşamamıştı.

        Galatasaray'ın bu sezonki müthiş performansının ardından Umut'u transfer gündemine alıp almayacağı merak konusu.
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