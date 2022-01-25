Özel Haber I Umut Bozok Galatasaray için boşuna kürek çekti

Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa'da bu başarının en büyük mimarlarından birisi hiç kuşkusuz Umut Bozok…
Kasımpaşa'nın sezon başında Fransız ekibi Lorient'ten kiraladığı tecrübeli forvet Süper Lig'de 23 maçta 11 gol ve 5 asistlik harika bir performans sergiledi. Mavi-Beyazlılar'ın kısa süre önce bonservisini de aldığı Umut Bozok'la ilgili çok flaş bir gerçek gün yüzüne çıktı.
Kasımpaşa'dan önce Ligue 2 ekibi Troyes'in formasını kiralık olarak giyen 25 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla son iki sezonda iki kez Galatasaray'la temasa geçtiği öğrenildi.