Özel Haber I Umut Bozok Galatasaray için boşuna kürek çekti





Ancak Galatasaray formasını giymeyi çok isteyen Umut Bozok hem geçen sezon hem de bu sezon başında Sarı-Kırmızılılar'ın transferini gündemine girmeyi başaramadı. Galatasaray'a gönül veren ve sosyal medya paylaşımlarıyla da bunu gizlemeyen Umut Bozok son olarak Nef Stadı'nda Sarı-Kırmızılılar'a çok kritik bir gol atmış ve sevinç yaşamamıştı.



Galatasaray'ın bu sezonki müthiş performansının ardından Umut'u transfer gündemine alıp almayacağı merak konusu.