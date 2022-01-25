Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır Avrupa'nın da 1 numarası

Bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen 30 şuttan 26'sını kurtararak inanılmaz bir performansa imza atan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, yüzde 82'lik kurtarma oranıyla İttifak Holding Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic ile birlikte Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en yüksek kurtarma oranına ulaşan isim oldu. Uğurcan Çakır ve Sehic'i yüzde 81 ile İngiltere Ligi ekibi Wolves kalecisi Jose Sa ve yüzde 80 ile Freiburg file bekçisi Mark Flekken takip etti. Milli kaleci, performansının değil takımın kazanmasının çok daha değerli olduğunu belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Oynayan, oynamayan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Henüz bir şey başarmadık, başarmaya çalışıyoruz ve başaracağız" dedi. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray maçından sonra soyunma odasında arkadaşlarına "Şampiyon olacağız" diye bağırdığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı bildirildi.

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