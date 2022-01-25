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    • 25.01.2022 20:28
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    Jun Sang-Bin savaşı! Fenerbahçe Kore'nin Mbappe’si için İngilizlerle savaşıyor

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe Kore'nin Mbappe’si Jun Sang-Bin için savaşıyor. Güney Koreli stoper Kim Min- Jae’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, takıma ikinci bir Koreli oyuncu transfer etmek için kolları sıvadı. Kore’nin Mbappe’si olarak tanımlanan Jun Sang-Bin’in için bir İngiliz ekinin de devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Fenerbahçe’den Kore yarışı

    Fenerbahçe Kore'nin Mbappe'si Jun Sang-Bin için İngilizlerle yarışıyor.

    Sezon başında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın önerisiyle Güney Koreli stoper Kim Min- Jae'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, takıma ikinci bir Koreli oyuncu transfer etmek için kolları sıvadı.

    KORE'NİN MBAPPESİ JUN SANG-BİN İÇİN SAVAŞ
    Kim Min-Jae'den çok memnun kalan Fenerbahçe, geleceğe dönük bir transfer hamlesi peşinde olduğu ve bu doğrultuda Suwon Bluewings takımında forma giyen ve Kore'nin Mbappe'si olarak adlandırılan Jun Sang-Bin'i transfer listesine eklediği öğrenildi.

    YATIRIM TRANSFERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
    Fenerbahçe'nin yatırım transferi olarak gördüğü Güney Koreli Jun Sang-Bin'i Avrupa'dan birçok kulübün de takip ettiği ve İngiliz kulübü Wolverhampton'ın da 19 yaşındaki oyuncu için devrede olduğu belirtiliyor.

    Wolverhampton, dış basında yer alan haberlere 1.5 milyon Euro'ya satın almak istediği Sang-Bin'i tecrübe kazanması için Grasshopper'a kiralamayı düşünüyor.

        KİM MİN-JAE'Yİ ARACI OLARAK KULLANACAKLAR
        Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae'yi de bu transfer için aracı olarak kullandığı ve bu avantajını kullanarak genç oyuncuyu renklerine bağlamaya çalıştığı öne sürülüyor.

        1 kez Güney Kore A Milli Takım forması da giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun sürati ve top tekniği sebebiyle 'Korenin Mpabbe'si olarak tanımlandığı ifade ediliyor.

        Bu sezon tüm kulvarlarda Suwon formasıyla 32 maça çıkan ve 6 gol, 2 asistle oynayan Jun Sang-Bin'in güncel piyasa değeri ise 850 bin Euro olarak gözüküyor.
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