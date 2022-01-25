Jun Sang-Bin savaşı! Fenerbahçe Kore'nin Mbappe’si için İngilizlerle savaşıyor

KİM MİN-JAE'Yİ ARACI OLARAK KULLANACAKLAR

Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae'yi de bu transfer için aracı olarak kullandığı ve bu avantajını kullanarak genç oyuncuyu renklerine bağlamaya çalıştığı öne sürülüyor.

1 kez Güney Kore A Milli Takım forması da giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun sürati ve top tekniği sebebiyle 'Korenin Mpabbe'si olarak tanımlandığı ifade ediliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda Suwon formasıyla 32 maça çıkan ve 6 gol, 2 asistle oynayan Jun Sang-Bin'in güncel piyasa değeri ise 850 bin Euro olarak gözüküyor.