Jun Sang-Bin savaşı! Fenerbahçe Kore'nin Mbappe’si için İngilizlerle savaşıyor

Fenerbahçe Kore'nin Mbappe'si Jun Sang-Bin için İngilizlerle yarışıyor.
Sezon başında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın önerisiyle Güney Koreli stoper Kim Min- Jae'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, takıma ikinci bir Koreli oyuncu transfer etmek için kolları sıvadı.
KORE'NİN MBAPPESİ JUN SANG-BİN İÇİN SAVAŞ
Kim Min-Jae'den çok memnun kalan Fenerbahçe, geleceğe dönük bir transfer hamlesi peşinde olduğu ve bu doğrultuda Suwon Bluewings takımında forma giyen ve Kore'nin Mbappe'si olarak adlandırılan Jun Sang-Bin'i transfer listesine eklediği öğrenildi.
YATIRIM TRANSFERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Fenerbahçe'nin yatırım transferi olarak gördüğü Güney Koreli Jun Sang-Bin'i Avrupa'dan birçok kulübün de takip ettiği ve İngiliz kulübü Wolverhampton'ın da 19 yaşındaki oyuncu için devrede olduğu belirtiliyor.
Wolverhampton, dış basında yer alan haberlere 1.5 milyon Euro'ya satın almak istediği Sang-Bin'i tecrübe kazanması için Grasshopper'a kiralamayı düşünüyor.