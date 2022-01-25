Bursaspor’dan resmi açıklama! İşte Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in Trabzonspor’a maliyeti

Bursasporlu Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in Trabzonspor'a transferi resmileşti…
Bir basın toplantısı düzenleyen Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, Trabzonspor ile Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen için kesin anlaşma sağladıklarını duyurdu.
3 MİLYON TL BONUS...
Emin Adanur, Trabzonspor'dan 3 futbolcu karşılığında 29 milyon TL bonservis bedeli alacaklarını ve Bordo-Mavililer'in şampiyon olması halinde ise 3 milyon TL bonus kazanacaklarını ifade etti.
29 milyon TL'lik bonservis bedelinin 17 milyon TL'sinin 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş için olduğunu belirten Adanur, geri kalan 12 milyon TL'lik bonservis bedelinin ise forvet Batuhan Kör ve orta saha oyuncusu Kerem Şen için olduğunu söyledi.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZAYI ATACAKLAR
Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in hava muhalefeti sebebiyle Trabzon'a gidişinin gecikirken, 3 genç oyuncu en kısa süre içinde Bordo-Mavili kulüple resmi sözleşme imzalayacak.