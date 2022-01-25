Bursaspor’dan resmi açıklama! İşte Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in Trabzonspor’a maliyeti





3 MİLYON TL BONUS...

Emin Adanur, Trabzonspor'dan 3 futbolcu karşılığında 29 milyon TL bonservis bedeli alacaklarını ve Bordo-Mavililer'in şampiyon olması halinde ise 3 milyon TL bonus kazanacaklarını ifade etti.

29 milyon TL'lik bonservis bedelinin 17 milyon TL'sinin 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş için olduğunu belirten Adanur, geri kalan 12 milyon TL'lik bonservis bedelinin ise forvet Batuhan Kör ve orta saha oyuncusu Kerem Şen için olduğunu söyledi.