Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'lık oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 25 Ocak 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Galatasaray, Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Medipol Başakşehir'in de Göztepe maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi. Ayrıca, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Yann Karamoh da Adana Demirspor maçındaki kural dışı hareketiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

"1- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü idarecisi DAMİR YÜKSEL'in 22.01.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu YANN DORGELES ISAAC KARAMOH'un 22.01.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 22.01.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."