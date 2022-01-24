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    • Spor
    • 24.01.2022 15:00
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    • 24.01.2022 15:09
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    Galatasaray son 10 hafta sonuçlarına göre küme düşüyor

    Son hafta maçında Galatasaray’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor... Karadeniz Fırtınası rekorlar kırdığı sezonda ezeli rakiplerine de müthiş puan farkları attı. Son 10 hafta sonuçlarına göre ise Galatasaray küme düşüyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray küme düşüyor

    Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 17, Beşiktaş'a 18 ve Galatasaray'a ise 27 puan fark attı. Son 10 haftalık Süper Lig tablosuna baktığımız zaman ise ilginç bir gerçek ortaya çıkıyor.

    Son 10 haftalık puan durumunda Galatasaray topladığı 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Yani küme düşme hattının tam içinde… Ondan daha az pun toplayan takımlar Yeni Malatyaspor (4) ve Altay (2)…

    Fenerbahçe ise son 10 haftalık puan durumuna göre 12. sırada… Sarı-Lacivertliler, 10 haftada sadece 14 puan toplayabildi. 16 puanlık kayıpları var.
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