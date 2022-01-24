Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin tek umudu Vedat Muriqi

Ancak Fenerbahçe için Saint Etienne'nin teklifi sonrası Muriqi için korkulan olmadı ve Kosovalı forvet Fransız ekibinin teklifini hızlı bir şekilde geri çevirdi. Saint Etienne'in 27 yaşındaki oyuncuya önerdiği maaşın Lazio'daki 2 milyon Euro'luk ücretinin altında kaldığı ve bununla birlikte hem Muriqi'nin hem de eşinin Fransa'ya gitmeye soğuk baktığı öğrenildi.