Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin tek umudu Vedat Muriqi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Laziolu Vedat Muriqi için Saint Etienne devreye girse de Kosovalı golcüden Fransız ekibine, Sarı-Lacivertli kulübü sevindiren bir yanıt geldi.
2020 yılının yazında Vedat Muriqi'yi bonuslarla 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya satan Fenerbahçe, Kosovalı forvetin yerini bir türlü dolduramamış ve golcü oyuncuyu yeniden transfer etmek için kolları sıvamıştı.
Daha önce Lazio'ya Vedat Muriqi için yaptığı tekliflerde maddi şartlarda anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, oyuncu için Saint Etienne'nin İtalyanlar'a resmi teklif sunması ile ise büyük bir şok yaşamıştı.