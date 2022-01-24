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    • 24.01.2022 17:29
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    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin tek umudu Vedat Muriqi

    Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışına girmeye çalışan Fenerbahçe eski oyuncularına geri döndü. 2020 yılının yazında Vedat Muriqi'yi bonuslarla 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya satan Fenerbahçe yıldız ismi geri almak için kolları sıvadı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’nin tek umudu Vedat Muriqi

    Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Laziolu Vedat Muriqi için Saint Etienne devreye girse de Kosovalı golcüden Fransız ekibine, Sarı-Lacivertli kulübü sevindiren bir yanıt geldi.

    2020 yılının yazında Vedat Muriqi'yi bonuslarla 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya satan Fenerbahçe, Kosovalı forvetin yerini bir türlü dolduramamış ve golcü oyuncuyu yeniden transfer etmek için kolları sıvamıştı.

    Daha önce Lazio'ya Vedat Muriqi için yaptığı tekliflerde maddi şartlarda anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, oyuncu için Saint Etienne'nin İtalyanlar'a resmi teklif sunması ile ise büyük bir şok yaşamıştı.

        Ancak Fenerbahçe için Saint Etienne'nin teklifi sonrası Muriqi için korkulan olmadı ve Kosovalı forvet Fransız ekibinin teklifini hızlı bir şekilde geri çevirdi. Saint Etienne'in 27 yaşındaki oyuncuya önerdiği maaşın Lazio'daki 2 milyon Euro'luk ücretinin altında kaldığı ve bununla birlikte hem Muriqi'nin hem de eşinin Fransa'ya gitmeye soğuk baktığı öğrenildi.

        Muriqi'nin Saint Etienne'in teklifini reddetmesi Sarı-Lacivertliler'de sevinçle karşılanırken, Fenerbahçe yönetiminin elinin bu gelişme sonrası Lazio ile yapılacak görüşmelerde daha da güçlenmesi bekleniyor.

        Muriqi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Fenerbahçe, şu an için golcü oyuncuya talip olan kulüpler içerisinde Lazio'daki maaşını karşılayabilecek tek takım olarak da öne çıkıyor. Bu da Fenerbahçe adına bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
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