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    • Spor
    • 24.01.2022 20:21
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    • 24.01.2022 20:23
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    Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçına koronavirüs engeli!

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynaması gereken Maccabi Playtika maçının arı-lacivertli takımda artan yeni tip koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

    Fenerbahçe’nin maçı ertelendi!

    Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi.

    KORONAVİRÜS VE SAKATLIKLAR
    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko 23. hafta karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda artan yeni tip koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

    Artan vakalar ve sakatlıklar sonucunda Avrupa Ligi protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.

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    Haberler Spor Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçına koronavirüs engeli!
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