Son dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferini KAP'a bildirdi

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 5. transferini de gerçekleştirdi.

Trabzonspor Altınordu'dan Enis Destan'ı kadrosuna kattı

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Trabzonspor, Enis Destan transferini sözleşme detaylarını açıkladı. Bordo-mavililer, Altınordu'ya genç yıldızın bonservis bedeli olarak 600 bin Euro ödeyecek.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya ise;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,

2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,

2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödeneceği açıklandı.

TRABZONSPOR'UN TRANSFERLERİ

Trabzonspor, daha önce Jean Kouassi, Edin Visca, Yusuf Erdoğan ve Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmıştı.