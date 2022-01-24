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    • Spor
    • 24.01.2022 17:20
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    • 24.01.2022 17:22
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    Son dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferini KAP'a bildirdi

    Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in lideri Trabzonspor transferde bir hamle daha yaptı. Bordo-mavililer, Altınordu'dan Enis Destan'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

    Trabzonspor genç yıldızı KAP’tı!

    Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 5. transferini de gerçekleştirdi.

    Trabzonspor Altınordu'dan Enis Destan'ı kadrosuna kattı

    Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

    Ayrıca Trabzonspor, Enis Destan transferini sözleşme detaylarını açıkladı. Bordo-mavililer, Altınordu'ya genç yıldızın bonservis bedeli olarak 600 bin Euro ödeyecek.

    Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya ise;

    2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,

    2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

    2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,

    2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,

    2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödeneceği açıklandı.

    TRABZONSPOR'UN TRANSFERLERİ
    Trabzonspor, daha önce Jean Kouassi, Edin Visca, Yusuf Erdoğan ve Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmıştı.

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