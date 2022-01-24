Son dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferini KAP'a bildirdi

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 5. transferini de gerçekleştirdi.
Trabzonspor Altınordu'dan Enis Destan'ı kadrosuna kattı
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Trabzonspor, Enis Destan transferini sözleşme detaylarını açıkladı. Bordo-mavililer, Altınordu'ya genç yıldızın bonservis bedeli olarak 600 bin Euro ödeyecek.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya ise;
2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,
2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,
2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödeneceği açıklandı.
TRABZONSPOR'UN TRANSFERLERİ
Trabzonspor, daha önce Jean Kouassi, Edin Visca, Yusuf Erdoğan ve Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmıştı.