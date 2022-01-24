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    • Spor
    • 24.01.2022 17:12
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    • 24.01.2022 17:12
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    Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası play-off Türkiye Portekiz maçı ne zaman oynanacak?

    Aralık ayının sonunda 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off için kura çekimi yapıldı. Kura çekilişine göre, A Milli Futbol Takmımızın rakibi Portekiz oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası play-off kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilmişti. Peki, Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası play-off Türkiye Portekiz maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

    Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası play-off Türkiye Portekiz maçı ne zaman oynanacak?

    2021 yılının Aralık ayında Dünya Kupası play-off kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde yapılmıştı. Kura sonucuna göre, A Milli Futbol Takımı'nın rakibi olarak Portekiz açıklandı. Bu kapsamda maçın tarihi merak ediliyor. Peki, Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası play-off Türkiye Portekiz maçı ne zaman oynanacak? İşte merak edilenler...

    TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Yapılan son açıklamaya göre, Dünya Kupası Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

    PLAY OFF MAÇLARI NASIL OLACAK?

    Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

    Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

        TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF YOLCULUĞU

        A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele etti.

        Ay-yıldızlı ekip, grubun ve bu yılın ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile İstanbul'da oynadı. Milli takım, güçlü rakibini 4-2 mağlup etti. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve ilk üç maçı 7 puanla lider geçti. Dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kalan Türkiye, Hollanda ve Norveç'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

        Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti ve bu ağır yenilgiyle liderliği de rakibine kaptırdı. Norveç'in de gerisine düşen milliler, üçüncü basamağa geriledi.

        Ay-yıldızlı ekip, Şenol Güneş'in yerine göreve gelen yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Milli takım, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 yendi. Türkiye, dokuzuncu karşılaşmasında sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti, Norveç'in Letonya ile berabere kalmasıyla averajla ikinci sıraya yükseldi. Son maça liderlik şansıyla giren milli takım, Karadağ'ı mağlup etti ancak Hollanda'nın da Norveç'i yenmesiyle grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılma hakkı kazandı.
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