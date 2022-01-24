2021 yılının Aralık ayında Dünya Kupası play-off kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde yapılmıştı. Kura sonucuna göre, A Milli Futbol Takımı'nın rakibi olarak Portekiz açıklandı. Bu kapsamda maçın tarihi merak ediliyor. Peki, Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası play-off Türkiye Portekiz maçı ne zaman oynanacak? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yapılan son açıklamaya göre, Dünya Kupası Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
PLAY OFF MAÇLARI NASIL OLACAK?
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.