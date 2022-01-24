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    • Spor
    • 24.01.2022 16:23
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    • 24.01.2022 16:30
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    Fenerbahçe, Afrika’nın en iyi sol beki Ghislain KonanTürkiye'ye getiriyor

    Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertliler Fransa Ligue 1 ekibi Reims'te forma giyen Ghislain Konan'ı transfer etmeye çok yakın. 26 yaşındaki Fildişili futbolcuyla da 3.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve sözleşme süresince yaklaşık 2 milyon Euro garanti ücret ödeneceği ortaya çıktı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Afrika’nın en iyisi Fener’e geliyor...

    Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ara transferin ilk bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler sezon başından bu yana yaşadığı sol bek sıkıntısını Ghislain Konan ile çözmeye hazırlanıyor.

    Yönetim yaklaşık 1 haftadır temas halinde olduğu Fransa Ligue 1 ekibi Reims ile büyük oranda anlaştı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri 6 milyon Euro olan Konan'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını koz olarak kullandığı ve 2 milyon Euro'ya işi bitirdiği belirtiliyor.

    26 yaşındaki Fildişili futbolcuyla da 3.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve sözleşme süresince yaklaşık 2 milyon Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.

        Şu anda Afrika Kupası'nda mücadele eden Ghislain Konan, grup aşamasının en iyi 11'ine girerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Sürati ve güçlü fiziği ile tanınan yıldız futbolcu, son dönemde gol ve asist katkısı fazla yapamasa da sürekli hücuma çıkan bir sol bek.

        Konan'ın çarşamba günü Fildişi'nin Mısır ile oynayacağı maçı kaybetmesi durumunda direkt olarak İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

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