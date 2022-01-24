Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ara transferin ilk bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler sezon başından bu yana yaşadığı sol bek sıkıntısını Ghislain Konan ile çözmeye hazırlanıyor.
Yönetim yaklaşık 1 haftadır temas halinde olduğu Fransa Ligue 1 ekibi Reims ile büyük oranda anlaştı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri 6 milyon Euro olan Konan'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını koz olarak kullandığı ve 2 milyon Euro'ya işi bitirdiği belirtiliyor.
26 yaşındaki Fildişili futbolcuyla da 3.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve sözleşme süresince yaklaşık 2 milyon Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.