Şu anda Afrika Kupası'nda mücadele eden Ghislain Konan, grup aşamasının en iyi 11'ine girerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Sürati ve güçlü fiziği ile tanınan yıldız futbolcu, son dönemde gol ve asist katkısı fazla yapamasa da sürekli hücuma çıkan bir sol bek.