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    • Spor
    • 23.01.2022 13:54
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    • 23.01.2022 13:54
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    Galatasaray'dan transferde Fabregas bombası! Başkan Burak Elmas kararını verdi

    Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Galatasaray, transfer hamleleriyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta saha arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’dan Fabregas bombası

    Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Sarı-Kırmızılılar'a İspanyol yıldız Cesc Fabregas teklif edildi...

    34 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'a sunulurken, Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas'ın bu transferi veto ettiği öğrenildi. Fabregas transferinin 6 ay+1 yıllık sözleşmeyle gündeme geldiği belirtildi. Cimbom'un Başkanı Elmas'ın 'Gençlik Projesi' nedeniyle bu teklife veto ettiği tahmin ediliyor.

    Fransız Ligi ekibi Monaco'da forma giyen tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye çok istekli olduğu bildirildi. Fabregas'ın Monaco ile olan sözleşesi sezon sonunda sona eriyor. 34 yaşındaki yıldız futbolcu 2019 yılından beri Fransız ekibinde forma giyiyor.

        3.5 milyon Euro piyasa değeri olan İspanyol futbolcu, bu sezon sadece 5 maçta forma giydi. Ligde ise 2 kez şans buldu. Arsenal, Chelsea ve Barcelona gibi dev takımlarda forma giyen Fabregas, 110 kez milli takım forması giydi.

        Milli formayla 15 kez fileleri havalandırdı. Fabregas için şimdiye kadar 72 milyon Euro bonservis ücreti ödendi...

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