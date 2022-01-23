Galatasaray'dan transferde Fabregas bombası! Başkan Burak Elmas kararını verdi

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Sarı-Kırmızılılar'a İspanyol yıldız Cesc Fabregas teklif edildi...
34 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'a sunulurken, Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas'ın bu transferi veto ettiği öğrenildi. Fabregas transferinin 6 ay+1 yıllık sözleşmeyle gündeme geldiği belirtildi. Cimbom'un Başkanı Elmas'ın 'Gençlik Projesi' nedeniyle bu teklife veto ettiği tahmin ediliyor.
Fransız Ligi ekibi Monaco'da forma giyen tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye çok istekli olduğu bildirildi. Fabregas'ın Monaco ile olan sözleşesi sezon sonunda sona eriyor. 34 yaşındaki yıldız futbolcu 2019 yılından beri Fransız ekibinde forma giyiyor.