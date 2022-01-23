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    • Spor
    • 23.01.2022 13:26
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    • 23.01.2022 13:27
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    CANLI | Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 23. haftasında Akdeniz temsilcisi Hatayspor evinde Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Hatayspor - Çaykur Rizespor

    Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Bugün saat 13.30'da başlayacak olan zorlu mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

    HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
    Hatayspor: Abdullah, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Ruben, Onur, Dylan, Kahraba, Saba, Mame Diouf
    Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

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