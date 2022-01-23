CANLI | Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Bugün saat 13.30'da başlayacak olan zorlu mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Ruben, Onur, Dylan, Kahraba, Saba, Mame Diouf

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo