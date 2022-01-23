Fenerbahçe'den Tisserand planı! Bonservis beklentisi belli oldu

Fransız kulübü Saint Etienne'in talip olduğu Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand için Fenerbahçe, transfer stratejisini belirledi. Fenerbahçe'de bu sezon Vitor Pereira yönetiminde 3'lü savunmaya geçilmesiyle ilk 11'de şans bulan ancak İsmail Kartal'ın gelişi ile yeniden ikinci plana atılan Marcel Tisserand için Fransız kulübü Saint Etienne kapıya dayandı.
Fransız ekibi, Demokratik Kongolu stoperi ara transfer döneminde kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe yönetiminin de Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Serdar Aziz'in ardından takımın 4. stoperi konumunda bulunan Tisserand'ın satışına sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler'in Tisserand'ın transferine izin vermek için şartları da belli oldu. Buna göre Fenerbahçe yönetimi geçen sezon Wolfsburg'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki stoper için Saint Etienne'in 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmesi halinde Tisserand'ın satışına izin verecek.