Fenerbahçe'den Tisserand planı! Bonservis beklentisi belli oldu

Sarı-Lacivertliler'in Tisserand'ın transferine izin vermek için şartları da belli oldu. Buna göre Fenerbahçe yönetimi geçen sezon Wolfsburg'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki stoper için Saint Etienne'in 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmesi halinde Tisserand'ın satışına izin verecek.