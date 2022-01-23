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    • Spor
    • 23.01.2022 14:28
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    • 23.01.2022 14:28
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    Fenerbahçe'den Tisserand planı! Bonservis beklentisi belli oldu

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de gözler transferlere çevrildi. Gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak edilirken, Fransızların Tisserand'a olan ilgili sarı-lacivertlileri harekete geçirdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’den Tisserand planı

    Fransız kulübü Saint Etienne'in talip olduğu Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand için Fenerbahçe, transfer stratejisini belirledi. Fenerbahçe'de bu sezon Vitor Pereira yönetiminde 3'lü savunmaya geçilmesiyle ilk 11'de şans bulan ancak İsmail Kartal'ın gelişi ile yeniden ikinci plana atılan Marcel Tisserand için Fransız kulübü Saint Etienne kapıya dayandı.

    Fransız ekibi, Demokratik Kongolu stoperi ara transfer döneminde kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe yönetiminin de Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Serdar Aziz'in ardından takımın 4. stoperi konumunda bulunan Tisserand'ın satışına sıcak baktığı öğrenildi.

    Sarı-Lacivertliler'in Tisserand'ın transferine izin vermek için şartları da belli oldu. Buna göre Fenerbahçe yönetimi geçen sezon Wolfsburg'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki stoper için Saint Etienne'in 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmesi halinde Tisserand'ın satışına izin verecek.

        Adı Almanya'dan da bazı kulüplerle anılan Tisserannd'dan zarar etmek istemeyen Fenerbahçe, bu planının tutması halinde Demokratik Kongolu oyuncuyu elden çıkaracak.

        Marcel Tisserand için belirlenen bonservis bedelinin altında bir rakam gelmesi halinde ise oyuncunun satışı için sezon sonunun beklenebileceği belirtiliyor. Tisserand, bu sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 19 maçta 1450 dakika sahada kaldı. Gol ya da asist katkısı yapamadı.

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