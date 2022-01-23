Galatasaray Trabzonspor maçı hakkında araştırmalar hız kazandı. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27 puanla 15'inci sırada yer alan Galatasaray, 51 puanla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS TS maçı şifresiz mi?
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Morutan,
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Visca, Berat, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Cornelius
Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 133. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 59-43 üstünlüğü bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.