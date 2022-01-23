Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS TS maçı şifresiz mi?



133. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 132 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 173, Karadeniz ekibi ise 149 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi.