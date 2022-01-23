Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.01.2022 16:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 16:08
    ABONE OL

    CANLI Altay - Konyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 23. hafta müsabakaları sürüyor... İzmir temsilcisi Altay, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Altay, rakibini devirip 15 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Konyaspor ise kazanarak lider Trabzonspor'u takibini sürdürme peşinde... Altay-Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    CANLI | Altay - Konyaspor

    Süper Lig'de heyecan 23. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Ligin son sıralarında yer alan Altay, sahasında lig ikincisi Konyaspor'u konuk ediyor.

    Altay, rakibini devirip 15 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Konyaspor ise kazanarak lider Trabzonspor'u takibini sürdürme peşinde...

    ALTAY-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Altay-Konyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

    ALTAY-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Altay: Lis, Naderi, Murat Akça, Björkander, Tolga, Zeki, Ceyhun, Kappel, Pinares, Rodriguez, Ahmed Rayyan

    Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Endri Çekiçi, Ahmed Hassan

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Amerikan rüyası bitti! Resmen ABD ekonomisinin çöküşü
    Haberler Spor CANLI Altay - Konyaspor maçı canlı anlatım izle
        SON DAKİKA