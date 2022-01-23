Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç FRAC yarışında kazaya karıştı! Türk pilotların sağlık durumları iyi

Formula Regional Asian Championship yarışının start anında Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç kaza yaptı. Formula Regional Asian Championship yarışının startında Türk pilotlar kazaya karıştı. Start anında Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç kaza yaptı.
CEM BÖLÜKBAŞI: 'İYİYİM'
Kazaya karışan Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı. Türk pilot, paylaşımında "İyiyim, merak edecek bir şey yok arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
SALİH YOLUÇ: 'HALO KORUDU'
Salih Yoluç ise "İyiyiz arkadaşlar merak etmeyin. Halo korudu" şeklinde paylaşım yaptı.
HAMILTON'IN DA HAYATINI KURTARMIŞTI
Verstappen ile Hamilton 12 Eylül 2021'deki İtalya Grand Prix'sinde birbirleriyle çarpışıp yarış dışı kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki 'halo' sistemi sayesinde ölümden dönmüştü.