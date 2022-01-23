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    • Spor
    • 23.01.2022 16:16
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    • 23.01.2022 16:18
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    CANLI | Giresunspor - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 23. haftasındaki Giresunspor-Alanyaspor mücadelesi başladı. Orta sıraları yakından ilgilendiren Giresunspor-Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Giresunspor - Alanyaspor

    Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor-Alanyaspor mücadelesi oynanıyor. Ligde son 2 maçını da kazanan Alanyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 2 maçta 1 puan alabillen Giresun'un hedefi de galibiyet...

    Maç öncesi Alanyaspor 35 puanla 7, Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

    GİRESUNSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LERİ

    Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behich, Zeki, Flavio, Suleymanov, Diabate, Balde, Umut

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Novais, Efecan, Emre, Efkan, Davidson, Eduardo

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    Haberler Spor CANLI | Giresunspor - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle
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