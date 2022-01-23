Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.01.2022 13:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 13:27
    ABONE OL

    CANLI | Kasımpaşa - Kayserispor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde son haftaların formda iki ekibi Kasımpaşa ile Kayserispor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kasımpaşa - Kayserispor

    Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Kasımpaşa - Kayserispor maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlı mücadele bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
    Kasımpaşa:     Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Tarkan, Mortadha, Ahmet, Umut
    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, Attamah, Gökhan, Emrah, Mustafa, Gavranovic

    MAÇTAN NOTLAR
    İki ekip 24.kez süper lig maçında birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. İki ekip arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 23 maçta Kasımpaşa 4 kez kazanırken Kayserispor ise 12 kez kazandı. İki takım arasındaki 7 maçta da beraberrlik vardı. Bu maçlarda Kayserispor 33 gol atarken Kasımpaşa ise 26 gol kaydetti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Kayserispor bu sezon da sahasında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

    Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
    2021/2022 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0
    2020/2021 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1
    2020/2021 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
    2019/2020 Kasımpaşa-Kayserispor 5-1
    2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1
    2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1
    2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3
    2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2
    2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1
    2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2
    2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1
    2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
    2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
    2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
    2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1
    2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
    2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
    2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3
    2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2
    2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2
    2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
    2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2
    2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul ve Tokat’ta yolcu otobüsleri devrildi
    Haberler Spor CANLI | Kasımpaşa - Kayserispor maçı canlı anlatım izle
        SON DAKİKA