Galatasaray'ın hedefi: Barcelona'nın üçüncü kalecisi Inaki Pena! Hiçbir maçta oynamaması düşündürüyor

Galatasaray kaleci arayışlarına devam ediyor… Bugün oynayacakları Trabzonspor maçından sonra kaleci transferinin sonuçlandırılması için çalışmalar hızlanacak.
Sarı-Kırmızılılar, Okan Kocuk'u Giresunspor'dan geri almak için Karadeniz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Çotanaklar anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğunu belirterek Okan'ın ayrılışına izin vermiyor.
Cimbom'da gündeme gelen son isim İspanyol kaleci Inaki Pena… Barcelona'nın üçüncü kalecisi konumundaki 22 yaşındaki eldiven kariyerinde hiçbir La Liga maçında görev yapmadı.