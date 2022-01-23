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    • 23.01.2022 13:11
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    • 23.01.2022 13:30
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    Galatasaray'ın hedefi: Barcelona'nın üçüncü kalecisi Inaki Pena! Hiçbir maçta oynamaması düşündürüyor

    Galatasaray kaleci arayışlarına devam ediyor… Bugün oynayacakları Trabzonspor maçından sonra kaleci transferinin sonuçlandırılması için çalışmalar hızlanacak. Aslan'ın hedefindeki isim ise Barcelona'nın üçüncü kalecisi Inaki Pena. Düşündüren nokta ise 22 yaşındaki eldiven bu sene hiçbir resmi maçta görev yapmadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Hedefteki kaleci düşündürüyor

    Galatasaray kaleci arayışlarına devam ediyor… Bugün oynayacakları Trabzonspor maçından sonra kaleci transferinin sonuçlandırılması için çalışmalar hızlanacak.

    Sarı-Kırmızılılar, Okan Kocuk'u Giresunspor'dan geri almak için Karadeniz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Çotanaklar anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğunu belirterek Okan'ın ayrılışına izin vermiyor.

    Cimbom'da gündeme gelen son isim İspanyol kaleci Inaki PenaBarcelona'nın üçüncü kalecisi konumundaki 22 yaşındaki eldiven kariyerinde hiçbir La Liga maçında görev yapmadı.

        Henüz 22 yaşında olan Pena, kariyerinde 73 maça çıktı. 6.630 dakika görev yaptı. Ancak Şampiyonlar Ligi, La Liga. Kral Kupası ve Supercopa maçlarının hiçbirinde oynamadı.

        "BARCELONA'NIN KALECİSİ AMA A TAKIM TECRÜBESİ YOK"
        Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı da, "Evet Barcelona'nın kalecisini alıyoruz ama A Takım tecrübesi yok. Henüz 22 yaşında… Transferinden sonra umarım üzülmeyiz" yorumlarında bulundu.

        Inaki Pena'nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro…Barcelona B takımında forma giyen İspanyol kalecinin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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